Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa a la Argentina en 2026 y qué precauciones hay que tener

El fenómeno climático llegará al AMBA en las próximas horas. Los detalles, a continuación.

La clásica tormenta de Santa Rosa llega en los últimos días de agosto como antesala de la primavera.

Como ocurre cada año antes del inicio de septiembre, la tormenta de Santa Rosa se prepara para llegar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . De acuerdo con el pronóstico extendido , el fenómeno climático se presentará a mediados de esta semana y estará acompañado por lluvias y un mínimo descenso de las temperaturas.

Luego del paso de la tormenta volverá a salir el sol , mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 17°C. En tanto, habrá mínimas de hasta 9°C.

El miércoles 26 de agosto comenzará con nubosidad variable y temperaturas frescas, cercanas a los 10 grados durante la mañana. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiarán a medida que avance la jornada y las primeras precipitaciones aparecerán durante las últimas horas de la tarde.

Las primeras lluvias están previstas para alrededor de las 17:00 del miércoles, con precipitaciones débiles y una probabilidad del 30% . En ese momento, además, los vientos comenzarán a rotar hacia el sector este, anticipando el cambio en las condiciones del tiempo.

El momento de mayor intensidad se espera durante la madrugada del jueves 27 de agosto . Entre las 03:00 y las 06:00, la probabilidad de lluvias llegará al 90%, con chaparrones moderados que podrían acumular hasta 4,5 milímetros y ráfagas de viento del sector sur.

Durante la tarde del jueves, las precipitaciones comenzarán a perder intensidad de manera progresiva. Cerca de las 18:00, las lluvias serán mínimas y, durante la noche, el cielo presentará nuevamente períodos de nubosidad y claros, señal del final del temporal.

Cómo estará la temperatura durante las lluvias

A pesar del avance de la tormenta de Santa Rosa, no se prevé un descenso térmico marcado en el AMBA. Las temperaturas se ubicarán entre los 13 y 18 grados durante los momentos de mayor inestabilidad.

De esta forma, la clásica tormenta de Santa Rosa se muestra como la antesala de la primavera, algo que este año estará marcado también por la temperatura.