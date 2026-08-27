Tormentas fuertes y destrozos en Santa Fe: al menos 6 localidades afectadas por granizo y 40 techos volados

Las Rosas y San Genaro con las localidades más afectadas. En Rosario rige más de un70% de humedad además de alertas por tormentas aisladas.

Entre Las Rosas y San Genaro acumulan cerca de 40 techos volados, además de otras cuatro localidades afectadas por el granizo.

Una serie de tormentas se registraron en la provincia de Santa Fe en las primeras horas de este jueves, que incluyó la caída de granizo y fuertes ráfagas de viento en al menos seis localidades. Además, se registraron destrozos que incluyeron la voladura de 40 techos, entre los que se encuentran edificios públicos como escuelas y clubes.

El fenómeno se registró durante esta mañana en Las Rosas, San Genaro y otras regiones, en el marco de tormentas aisladas que afectan la región. El aviso meteorológico alcanza también a Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca, el Cordón Industrial y zonas aledañas.

Además, se prevén precipitaciones, ráfagas fuertes, actividad eléctrica moderada y la posible caída puntual de granizo durante la jornada. En Rosario , el cielo se presenta nublado y la temperatura es de 13,8 grados, con 78% de humedad y viento del sudeste de hasta 32 kilómetros por hora .

Para este jueves se esperan tormentas aisladas durante la mañana, chaparrones por la tarde y lluvias aisladas hacia la noche, con una máxima de 20 grados. El Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) emitió distintos avisos durante la mañana ante el avance de estos fenómenos, indicó Aire de Santa Fe.

En Las Rosas , el temporal provocó importantes daños y cerca de 25 techos fueron volados por las ráfagas, según el medio local. Por su lado, en San Genaro se contabilizaron 15 voladuras de techo . Entre los edificios afectados hay un club y una escuela .

El fenómeno se registró durante esta mañana en Las Rosas, San Genaro y otras regiones.

Para las 7 de la mañana, el CMMC-SAT alertó por tormentas aisladas en Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright, Elortondo y Venado Tuerto, entre otras.

También anticipó precipitaciones, ráfagas moderadas, actividad eléctrica moderada y ocasional caída de granizo de manera puntual durante la jornada. Más tarde, a las 8:15, el aviso se amplió hacia el sector de Armstrong, Las Parejas, Las Rosas, Monte de Oca y localidades aledañas.

Para las 7 de la mañana, zonas como Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright, Elortondo y Venado Tuerto estaban amenazadas por tormentas aisladas. @alanferraro4

Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa a la Argentina en 2026 y qué precauciones hay que tener

Como ocurre cada año antes del inicio de septiembre, la tormenta de Santa Rosa se prepara para llegar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el pronóstico extendido, el fenómeno climático se presentará a mediados de esta semana y estará acompañado por lluvias y un mínimo descenso de las temperaturas.

Luego del paso de la tormenta volverá a salir el sol, mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 17°C. En tanto, habrá mínimas de hasta 9°C. El momento de mayor intensidad se esperaba para la madrugada del jueves 27 de agosto. Entre las 03:00 y las 06:00, la probabilidad de lluvias iba a llegar al 90%, con chaparrones moderados que podrían acumular hasta 4,5 milímetros y ráfagas de viento del sector sur.

Durante la tarde del jueves, las precipitaciones comenzarán a perder intensidad de manera progresiva. Cerca de las 18:00, las lluvias serán mínimas y, durante la noche, el cielo presentará nuevamente períodos de nubosidad y claros, señal del final del temporal.