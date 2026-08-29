El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado con mínima ubicada en 8° y una máxima casi primaveral. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas, lluvias y vientos para diez provincias.
Máxima de 18 grados en el AMBA: qué provincias están bajo alerta por tormentas y viento
El AMBA encara una jornada con máxima casi primaveral. El SMN alertó por alertas amarillas y naranja por varios fenómenos en diez provincias.
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El organismo indicó para este sábado marcas entre los 8 y 18 grados, con algo de nubosidad. El domingo se espera que la mínima llegue a los 12 grados mientras el cielo puede estar parcialmente nublado.
Alerta por lluvias, tormentas y vientos: las provincias afectadas
El organismo indicó alerta por tormentas para el sur de Buenos Aires, Corrientes y Misiones, con "por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente", además de una precipitación acumulada entre 15 y 40 mm.
Por otro lado, se esperan lluvias en Neuquén y Río Negro, con una acumulación entre 20 y 40 mm mientras en zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.