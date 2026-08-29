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29 de agosto 2026 - 09:00

Máxima de 18 grados en el AMBA: qué provincias están bajo alerta por tormentas y viento

El AMBA encara una jornada con máxima casi primaveral. El SMN alertó por alertas amarillas y naranja por varios fenómenos en diez provincias.

El AMBA sufriría una mínima de 8 grados pero con máxima de 18.

El AMBA sufriría una mínima de 8 grados pero con máxima de 18.

RTVE

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado con mínima ubicada en 8° y una máxima casi primaveral. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas, lluvias y vientos para diez provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El organismo indicó para este sábado marcas entre los 8 y 18 grados, con algo de nubosidad. El domingo se espera que la mínima llegue a los 12 grados mientras el cielo puede estar parcialmente nublado.

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La próxima semana tendrá máximas cercanas a los 20 grados, de cara a la llegada de la primavera el próximo 21 de septiembre. Por otro lado, las mínimas rondarán entre los 8 y 12 grados.

Alerta por lluvias, tormentas y vientos: las provincias afectadas

El organismo indicó alerta por tormentas para el sur de Buenos Aires, Corrientes y Misiones, con "por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente", además de una precipitación acumulada entre 15 y 40 mm.

Por otro lado, se esperan lluvias en Neuquén y Río Negro, con una acumulación entre 20 y 40 mm mientras en zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

Por último, vientos podrían afectar a Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Juan tras una alerta amarilla y naranja: en el primer caso, provenientes del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h y en el segundo caso, entre 70 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h.

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