El bebé que sobrevivió a la tragedia de Devoto muestra mejoras significativas en su estado de salud

Luego de tres días de internación , el niño de 18 meses que logró sobrevivir a la intoxicación por monóxido de carbono en Villa Devoto continúa con una evolución positiva. El menor, que ingresó con un c uadro grave , permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez , donde se mantiene bajo vigilancia constante.

Según el parte médico difundido hoy, el niño sigue con asistencia respiratoria mediante cánula de alto flujo, aunque no necesita drogas inotrópicas ni vasopresoras , y su actividad cardíaca está estabilizada.

Las víctimas fueron identificadas como Demetrio De Nastchokine (79), Graciela Just (73), Andrés De Nastchokine (43), Marie Camille Lalanne (40) y su hija de cuatro años. Los últimos tres habían viajado desde Italia, donde residían junto al bebé.

El hallazgo ocurrió luego de una denuncia realizada al 911 por un familiar. Bomberos ventilaron la vivienda para permitir el ingreso del SAME, que constató las muertes. De acuerdo con fuentes policiales, las pericias determinaron que la causa de muerte fue en un 99% por inhalación de monóxido de carbono.

La reconstrucción del hecho reveló que Andrés, Marie Camille y la pequeña Elisa estaban en un dormitorio del primer piso. Los abuelos, en tanto, fueron encontrados sin vida en el segundo piso.

El bebé, por su parte, se hallaba en otra habitación del mismo nivel, con signos de exposición al gas, pero en buen estado general. Lo trasladaron al Hospital Zubizarreta y posteriormente lo derivaron al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Por qué sobrevivió

Expertos explicaron que “probablemente el bebé se salvó porque estaba en un dormitorio cerrado. Puede haber estado más lejos de la fuente o con mejor ventilación. El monóxido no mata a todos igual: su efecto depende de muchas variables”.

Entre los factores determinantes, mencionaron la concentración del gas, el tiempo de exposición, la cercanía a la fuente emisora y la frecuencia respiratoria.

También resaltaron que dentro de un mismo ambiente es posible encontrar víctimas con síntomas dispares, que van desde náuseas hasta convulsiones o incluso la muerte, dependiendo del volumen minuto, la cantidad de aire que cada persona respira por minuto, y otras condiciones personales.

Qué revelaron las pericias sobre la casa en Villa Devoto

Las primeras versiones confirmaron que el siniestro fue provocado por fallas en una caldera y la obstrucción de las ventilaciones con nylon y cinta.

Las pericias realizadas por la Policía Científica confirmaron que el artefacto de calefacción presentaba desperfectos técnicos, y que las rejillas y aberturas del inmueble habían sido selladas con cinta adhesiva y cubiertas con nylon, impidiendo la correcta ventilación.

Esta combinación generó una acumulación letal de monóxido de carbono en los ambientes. Ahora se investiga quién realizó esa maniobra y con qué intención, dado que no se trató de una falla accidental del sistema de ventilación.

La tragedia fue descubierta cuando Mariana, hija del matrimonio mayor, llegó al domicilio y se desvaneció apenas abrió la puerta. Un vecino que presenció la escena dio aviso a la Policía. Personal de Bomberos y del SAME acudió al lugar y, tras ventilar el ambiente, confirmaron los decesos.

Consejos para prevenir accidentes por monóxido de carbono

1) Controlar y verificar que la llama del quemador de los artefactos sea de color azul:

Si fuese amarilla significa que está produciendo Monóxido de Carbono. En este caso, apagar el artefacto y hacer revisar el quemador por un gasista matriculado.

2) Calefaccionar adecuadamente:

• No utilizar artefactos de calefacción para secar prendas.

• Nunca usar las hornallas y/o el horno para calefaccionar los ambientes.

• Verificar el cierre correcto de las canillas de agua caliente, especialmente durante la noche, para evitar el funcionamiento continuo de calefones.

• Utilizar artefactos aprobados por el ENARGAS.

3) Mantener periódicamente los artefactos de gas:

• Verificar el buen funcionamiento de los tirajes de modo que no estén obstruidos, estrangulados, fisurados desconectados o abollados.

• No realizar combinaciones ni conexiones de conductos de ventilación de dos artefactos diferentes cada conducto de ventilación debe ser individual.

• Revisar las instalaciones internas de gas del hogar por medio de un gasista matriculado.

4) Ventilar los ambientes donde se encuentran los artefactos:

Mantener limpia las rejillas de renovación del oxígeno en los ambientes y los conductos para la libre evacuación de gases de combustión.

5) Prestar atención a los síntomas de debilidad y cansancio.

El monóxido de carbono No se ve, no se huele y no se escucha, por eso hay que estar atento ante la aparición de síntomas como tendencia al sueño, dolor de cabeza, vómitos y cansancio.