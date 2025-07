Tragedia en Costa Rica: murió una joven argentina en un accidente en moto

Qué dijeron sus familiares y amigos

Una de sus amigas relató a La Nación cómo fueron esos momentos: “Yo iba siguiendo la ambulancia. En todo el viaje estuvo estable, delicada pero estable. No hubo agonía, no hubo sufrimiento. Simplemente quedó inconsciente por el golpe y aguantó hasta llegar al último hospital. Allí, 20 minutos después de hacer el ingreso, no tuvo más signos vitales”.