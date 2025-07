Tragedia en Villa Devoto: murieron cinco personas y un bebé quedó internado por intoxicación con monóxido de carbono

Una tragedia sacudió al barrio porteño de Villa Devoto en la tarde del martes, cuando cinco personas murieron tras haber inhalado monóxido de carbono en una vivienda ubicada sobre la calle Sanabria, entre Pedro Morán y Ricardo Gutiérrez, a tan solo una cuadra de la estación de tren. La noticia generó una profunda conmoción entre los vecinos, que aún no salen de su asombro ante la fatalidad ocurrida en plena zona residencial.

El personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar del hecho y procedió a ventilar los ambientes de la vivienda para permitir el ingreso del equipo médico del SAME. Lamentablemente, los profesionales constataron el fallecimiento de dos adultos mayores, una pareja joven y una niña. El ambiente estaba cargado con una concentración letal del gas, lo que habría causado la tragedia mientras las víctimas dormían.

En el segundo piso de la vivienda, los bomberos encontraron los cuerpos de los dueños de casa, un hombre de 79 años y una mujer de 74, padres del hombre fallecido en el primer piso. La tragedia alcanzó así a tres generaciones de una misma familia, ampliando aún más el impacto emocional del suceso.

Las primeras pericias realizadas por los bomberos, y confirmadas por fuentes policiales señalan que la causa de las muertes fue la inhalación de monóxido de carbono, con un 99% de certeza. Esta hipótesis también es sostenida por los peritos de la Policía Científica, quienes continúan con las investigaciones para determinar con precisión cómo se produjo la acumulación del gas en el hogar.

Otro caso similar en Mendoza

Una tragedia conmocionó a la localidad de Maipú, en Mendoza, donde una mujer de 47 años y su hijo adolescente de 14 fallecieron por inhalación de monóxido de carbono dentro de su vivienda. El episodio ocurrió el lunes al mediodía, en plena ola polar que afecta a gran parte del país, en una finca ubicada en la intersección de las calles Avellaneda y Los Álamos.

El hecho fue descubierto por el otro hijo de la familia, quien, al llegar al domicilio y no recibir respuesta a sus llamados, decidió forzar la entrada. Al ingresar, se encontró con una escena devastadora: su madre, María Flores, y su hermano, Alexander Condori, ya estaban sin vida. El padre, Alfonso Condori, se encontraba inconsciente, con signos evidentes de intoxicación.

Ante la situación, el padre fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece internado. La inhalación de monóxido de carbono, un gas silencioso e inodoro, es una causa frecuente de muerte en invierno, especialmente en viviendas con sistemas de calefacción defectuosos o escasa ventilación. La comunidad de Maipú se encuentra consternada por esta pérdida y el dramático desenlace familiar.

Consejos para prevenir accidentes por monóxido de carbono

1) Controlar y verificar que la llama del quemador de los artefactos sea de color azul:

Si fuese amarilla significa que está produciendo Monóxido de Carbono. En este caso, apagar el artefacto y hacer revisar el quemador por un gasista matriculado.

2) Calefaccionar adecuadamente:

• No utilizar artefactos de calefacción para secar prendas.

• Nunca usar las hornallas y/o el horno para calefaccionar los ambientes.

• Verificar el cierre correcto de las canillas de agua caliente, especialmente durante la noche, para evitar el funcionamiento continuo de calefones.

• Utilizar artefactos aprobados por el ENARGAS.

limpieza de calefactor.webp Siempre es importante limpiar el calefactor antes de ponerlo en funcionamiento para evitar la intoxicación con monóxido de carbono. Wips digital.

3) Mantener periódicamente los artefactos de gas:

• Verificar el buen funcionamiento de los tirajes de modo que no estén obstruidos, estrangulados, fisurados desconectados o abollados.

• No realizar combinaciones ni conexiones de conductos de ventilación de dos artefactos diferentes cada conducto de ventilación debe ser individual.

• Revisar las instalaciones internas de gas del hogar por medio de un gasista matriculado.

4) Ventilar los ambientes donde se encuentran los artefactos:

Mantener limpia las rejillas de renovación del oxígeno en los ambientes y los conductos para la libre evacuación de gases de combustión.

5) Prestar atención a los síntomas de debilidad y cansancio.

El monóxido de carbono No se vé, No se huele y No se escucha, por eso hay que estar atento ante la aparición de síntomas como tendencia al sueño, dolor de cabeza, vómitos y cansancio.