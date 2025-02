El mito de Colonia y las parejas que la visitan y se separan: ¿casualidad o destino?

Algunos usuarios afirmaron haber vuelto de Colonia sin pareja, mientras que otros aseguraron conocer numerosos casos que confirmaban la teoría. Incluso hubo quienes aseguraron que la "maldición" los alcanzó antes de viajar. No obstante, también existen excepciones: parejas que visitaron la ciudad y continúan juntas años después.

La idea de que viajar a Colonia puede desencadenar una separación parece estar relacionada con el estado emocional previo de la pareja. Según quienes defienden la teoría, muchas parejas en crisis eligen este destino como una última oportunidad para reconectar. Sin embargo, la convivencia intensiva durante el viaje puede hacer que los problemas preexistentes salgan a la superficie.

Además, la atmósfera melancólica de la ciudad, con sus calles empedradas y su aire nostálgico, puede propiciar conversaciones profundas sobre la relación. Para algunos, este entorno fomenta la introspección y lleva a conclusiones inevitables sobre el futuro del vínculo.

Embed Suele ser el lugar para "probar" como es estar solos alejados. Claramente, vuelven pensando en descargarse tinder una vez que pisan la aduana. — aldu~ (@Foolscandance) November 19, 2018

La explicación psicológica sobre porqué las parejas que visitan Colonia se separan

Según Rosalía Álvarez, psicoanalista y excoordinadora del Departamento de Familia y Pareja de la APA, muchas parejas en crisis buscan viajar para alejarse de la rutina y reencontrarse. Sin embargo, enfatiza que este tipo de escapadas no siempre resuelven los conflictos de fondo. "No es magia. Si no se trabaja en la relación, el malestar se lleva a cualquier lado", advierte la especialista.

En este sentido, el viaje a Colonia podría representar un "manotazo de ahogado", un intento desesperado por recuperar lo que ya está deteriorado. Si el viaje no cumple con esas expectativas, la ruptura se vuelve inevitable.

Más allá del mito, la clave está en el estado de la relación antes del viaje. Colonia no tiene un "poder" especial para separar parejas, pero si una relación ya está en crisis, un viaje podría acelerar un desenlace que era inevitable. Al final, quizás el verdadero problema no sea el destino, sino lo que cada pareja lleva consigo en la valija.