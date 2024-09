El momento incómodo que vivió Sofía Jujuy Jiménez en su casa

Tras esto, despertó a las dos personas que se alojaban con ella, quienes escucharon lo mismo: "Entramos en pánico, nos metemos en el cuarto de mi mamá y cerramos la puerta con llave. Nos pusimos re nerviosas".

La joven también reflexionó: “Teníamos como un mecanismo que dejábamos la llave en la maceta porque había solo una; claramente no lo vamos a hacer nunca más" y también continuó que "además tendremos una llave cada una. Lo cuento porque es un dato importante en la locura de la noche de escuchar ruidos”.

Cómo siguió la situación

Acompañada en su casa, Jujuy llamó a la policía y a sus amigas con las que salió esa noche , en busca de ayuda para ver "cómo resolvíamos porque nos daba miedo bajar”.



“Antes de cerrarnos, Ine se asoma un poquito a la escalera y le dice ‘salí de ahí, está viniendo la Policía’. Me acuerdo y me da nervios y miedo. Y le responde ‘shh, shh’”, agregó.

Cerca de 50 minutos después, apareció la ayuda. Al llegar la Policía, tuvieron que romper el vidrio de la cocina porque no había forma de entrar.



“Nunca encontramos que era. Al día de hoy no sabemos bien que fue lo que pasó. Pero, de que hubo ruido, esa noche hubo ruido", sostuvo y continuó "Imagínense, no vamos a romper un vidrio, no vamos a estar tan asustadas por solamente una paranoia de una persona. Éramos tres personas adentro de la casa y mis amigas afuera también lo escucharon”.

Para tranquilidad de todas, la Policía no encontró nada y al otro día, al ser asistidas para arreglar el vidrio, surgió una pregunta: “¿No pensaron que podía haber sido una lechuza?”.



Jujuy buscó “¿cómo hace la lechuza?” y se encontró con la respuesta: “Ahí vi el video que dice ‘emiten un sonido que parece como humano que si nunca lo escuchaste puede ser muy tenebroso, mucha gente se asusta’. Y ahí empecé a acordarme como era el cantito de la lechuza”.

Aún con dudas sobre lo que pasó, les dio un consejo a sus seguidores: “Sepan que la lechuza hace ‘shh’, por más que todos lo sepamos, que alguna vez de chiquitos lo cantamos, en el momento del panic no lo pensás".

"A partir de ahora se avivan y cuando escuchen un ruido raro en la casa, por lo menos es una opción. No hay nada comprobado, no sabemos si fue una lechuza, un humano o qué; pero que hubo ruido, hubo ruido. Por donde se escaparon, no tenemos idea”, cerró.