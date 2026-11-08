"Bienvenido a la Argentina, Santo Padre": el emotivo mensaje de la torre de control que recibió al papa León XIV + Agregar ámbito en









El Pontífice aterrizó este domingo en el Aeroparque Jorge Newbery. Javier Milei lo esperaba en la pista para darle la bienvenida.

"Bienvenido a la Argentina, Santo Padre": el mensaje de la torre de control que recibió al papa León XIV. Mariano Fuchila

El papa León XIV ya se encuentra en suelo argentino. El Sumo Pontífice llegó este domingo al país y aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, en el marco de una visita que se extenderá hasta el próximo miércoles. Su arribo estuvo acompañado por un mensaje especial de la torre de control, que le dio la bienvenida al ingresar al espacio aéreo nacional.

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"Santo Padre, desde la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery queremos darle la más cálida bienvenida al espacio aéreo argentino. Es una inmensa alegría para todos los argentinos recibirlo en nuestro país. Nos llena de emoción su presencia y el significado de esta visita para nuestra nación. Bienvenido a la Argentina, Santo Padre. Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", fue el mensaje transmitido desde el aeropuerto.

El presidente Javier Milei lo recibió en la pista del Aeroparque. También forman parte del operativo de bienvenida el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Cómo fue el vuelo del papa León XIV a la Argentina El traslado del Pontífice se realizó en el vuelo AR1091 de Aerolíneas Argentinas, a bordo de un Boeing 737 MAX 8 con matrícula LV-KKD. Se trata del modelo más nuevo de la flota de la compañía, con capacidad para 170 pasajeros y un alcance aproximado de 6.500 kilómetros.

La aeronave fue acondicionada especialmente para la visita. En el exterior lleva el escudo oficial del Papa, el lema In Illo Uno Unum («En aquel que es uno, somos uno») y la inscripción Pontifex Maximus. En el interior se incorporó una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y se personalizaron los cabezales de los asientos con el escudo papal.

El vuelo estuvo comandado por Hernán Alejandro Losada, junto a los primeros oficiales Diego Cortí Menéndez y Nicolás Andrés Anzorena. La tripulación de cabina estuvo integrada por las comisarias de a bordo María Carolina Bálsamo y María Cecilia Arribas, y los auxiliares Carlos Martín Acosta y María Gandarás Ameijenda. Además, un vuelo carguero identificado como AR1093 acompañó el traslado. La aeronave estuvo a cargo del comandante Esteban Solano y el primer oficial Francisco Valerio Galloso. El operativo fue confirmado por el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo. La llegada de León XIV dio inicio a su visita al país, con una agenda de actividades que se extenderá hasta el próximo miércoles.

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