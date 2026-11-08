Victoria Villarruel confirmó que asistirá al Palacio Libertad para recibir al papa León XIV: se sentará en primera fila y se reencontrará con Javier Milei + Agregar ámbito en









Según pudo saber este medio, la titular del Senado asistirá al evento junto al resto del Gabinete, luego de que Javier Milei lo reciba en Casa Rosada.

Vctoria Villarruel estará presente en el Palacio Libertad Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistirá este domingo al acto previsto en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. Según está previsto, ocupará un lugar en la primera fila del auditorio, junto a las principales autoridades e invitados, lo que marcará su reencuentro con Javier y Karina Milei.

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Su presencia tendrá lugar en una jornada atravesada por el encuentro entre el Presidente y el Pontífice, que incluirá una reunión bilateral en la Casa Rosada y distintas actividades oficiales. La ubicación de Villarruel en primera fila marcará también su participación institucional en una agenda de alto contenido político y protocolar.

El encuentro comenzará a las 18.30 y reunirá a representantes de los distintos poderes del Estado, legisladores, gobernadores, integrantes de la Corte Suprema, diplomáticos y empresarios. La actividad será uno de los momentos centrales de la agenda del Papa, que tendrá allí su primer discurso en la Argentina.

Antes de trasladarse al Palacio Libertad, Milei recibirá a León XIV en su despacho de la Casa Rosada para una audiencia bilateral prevista para las 17.50 y de aproximadamente media hora. Luego, el Presidente volverá a encontrarse con el Pontífice en el ex CCK, donde se espera que pronuncie un mensaje breve y conciliador, de acuerdo con las expectativas que transmitieron fuentes oficiales tras un pedido del Vaticano para limitar la extensión de su discurso.

El Papa en la Argentina: la agenda oficial de León XIV día a día y hora a hora El Vaticano confirmó el itinerario completo que cumplirá el papa León XIV durante su visita a la Argentina, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. El pontífice encabezará actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país, con paradas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú.

El paso por la Argentina formará parte de un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. Además de realizar misas multitudinarias, durante sus cuatro días en el país, León XIV se reunirá con el Presidente de la República, obispos, representantes del mundo laboral, comunidades religiosas y miembros de la sociedad civil. Domingo 8 de noviembre 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17:50: encuentro con el Presidente de la República

encuentro con el Presidente de la República 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal) Lunes 9 de noviembre 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

Misa masiva en el Monumento de los Españoles 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal Vatican MediaMartes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

llegada al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú