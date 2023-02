Migraciones investiga si las embarazadas rusas tienen relación con "bandas delictivas"

"Cuando vemos que no tienen pasaje de regreso, que no saben explicar dónde van a hacer turismo, algo que es raro para una embarazada de 34 semanas, empezamos a sospechar que no vienen a hacer turismo", aseguró.

Las mujeres "no están detenidas, están libres y a cargo de las aerolíneas con las que llegaron, y advirtió sobre la presencia de "abogados que son parte de bandas que están siendo investigadas en Comodoro Py", en los tribunales federales.

Según indicó la funcionaria, desde agosto pasado se registra en el país "un aumento del flujo de ciudadanos rusos" y, particularmente, de ciudadanas rusas con embarazos avanzados.

"La cantidad es realmente grande por día. Anoche, en el último vuelo de (la aerolínea) Ethiopian, entraron 33 ciudadanas rusas con embarazos de entre 32 y 33 semanas", sostuvo.

Para contextualizar, la directora detalló que en el último año ingresaron al país 10.500 personas, entre ellas "5.819 mujeres embarazadas", y de esas 10.500, 7.000 "ya no están en el país, y ese es el problema".

"Nosotros estamos encantados de que vengan a hacer su vida a la Argentina, pero el problema es que llegan, tienen los hijos, los anotan como argentinos, dejan un poder a los apoderados, se van y no vuelven más. Acá hay gente que está usando nuestro pasaporte", apuntó.

Al respecto, la funcionaria advirtió que el problema es que esto afecta al pasaporte argentino, que es "muy seguro" y por ello puede ingresar a 171 países sin visa o "conseguir la visa de Estados Unidos por 10 años".