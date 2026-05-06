Impacto en el deporte nacional: murió Esteban D'Andrea Patrón Costas, un reconocido polista tras descompensarse en pleno partido + Seguir en









El jugador salteño de 34 años se desvaneció en la cancha durante un encuentro en Cafayate. Pese a los intentos de reanimación, no lograron salvarlo.

Esteban D’Andrea Patrón Costas murió tras descompensarse

El ambiente del polo argentino atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Esteban D’Andrea Patrón Costas, quien sufrió una descompensación mientras disputaba un partido el último fin de semana.

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El episodio ocurrió en Cafayate, cuando el deportista comenzó a evidenciar signos de malestar al finalizar el primer chukker. Según relataron testigos, se desplomó en el campo de juego, lo que generó una inmediata reacción de quienes se encontraban presentes.

Intentos de reanimación y conmoción para el polista fallecido En el lugar se activaron maniobras de RCP durante varios minutos en un intento por estabilizarlo. Luego fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su muerte. Hasta el momento, no se difundió un informe oficial sobre las causas, aunque en su entorno se habla de un evento súbito.

polista va La noticia generó un fuerte impacto entre colegas, clubes y allegados, que expresaron su pesar por la pérdida de un jugador joven y activo dentro de una disciplina que hoy lamenta una muerte inesperada.

Conocido como “Cun”, D’Andrea Patrón Costas tenía una trayectoria consolidada dentro del circuito, con participación en competencias tanto a nivel nacional como internacional. Además, era hijo del dirigente político Esteban D’Andrea, lo que amplificó la repercusión del caso.

La noticia generó un fuerte impacto entre colegas, clubes y allegados, que expresaron su pesar por la pérdida de un jugador joven y activo dentro de una disciplina que hoy lamenta una muerte inesperada.

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