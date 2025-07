Francia prepara un fuerte plan de ajuste fiscal: proponen eliminar feriados y congelar jubilaciones

El particular, el mandatario busca eliminar dos días festivos: el lunes de Pascua y el 8 de mayo , que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial.

El plan que impulsó el gobierno francés implica congelamiento de pensiones, la reducción del empleo público o el recorte del gasto social y sanitario para ajustar el gasto público en medio de presiones de la oposición que amenaza con tirar abajo su gobierno de minoría. También propuso no actualizar el presupuesto no relacionado con la defensa el próximo año y no reemplazar a un tercio de los funcionarios cuando se jubilen.