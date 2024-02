Hallaron 100 huesos de dinosaurios en Neuquén

Dinosaurios neuqén 2.jpg Los investigadores continuarán con la excavación durante los próximos días. Municipalidad de Rincón de los Sauces.

"La importancia que tiene el hallazgo no es sólo en lo local, también a nivel mundial, porque son especies nuevas y agregó que "no se tiene evidencia de otros lugares en los que se haya encontrado huesos tan pequeños", aseguró Carlos Fuentes, secretario de Gobierno, Turismo y Patrimonio Cultural del Municipio de Rincón de los Sauces. Además, las autoridades informaron que la importancia del descubrimiento radica, no solo en el excelente estado de preservación de los restos óseos, sino también en las relevancia científica que presenta la zona donde se hallaron.