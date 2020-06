Pico Mónaco se comprometió con su novia, Diana Arnopoulos: "Quiero pasar el resto de mi vida con vos"

Juan “Pico” Mónaco, el extenista profesional argentino de 36 años, y Diana Arnopoulos, una modelo francesa de 29 años dueña de su propia marca de ropa y accesorios, se comprometieron. En su cuenta de Instagram, la empresaria compartió una foto donde se la ve mostrando su anillo junto a la frase: “YES. I want to spend the rest of my life with you” (Sí. Quiero pasar el resto de mi vida con vos).