Meta usará inteligencia artificial para detectar cuentas de menores según altura y estructura ósea en Facebook e Instagram

El gigante de Silicon Valley busca ajustar su restricción en medio de un aluvión de denuncias e intentos legislativos por impedir el uso de redes sociales a menores. Desde la compañía, aseguraron que la nueva herramienta "no es reconocimiento facial".

Meta - el gigante detrás de redes sociales como Facebook o Instagram - busca ajustar su estrategia para restringir el acceso de menores a sus plataformas , en medio de un impulso de varios países por legislar el uso de estas aplicaciones por parte niños y adolescentes. En este complejo escenario, la compañía anunció que comenzará a utilizar inteligencia artificial para analizar fotos y videos en busca de señales visuales que permitan estimar si un usuario es menor de 13 años y, en ese caso, proceder a eliminar su cuenta.

Entre los indicios que evalúa el sistema figuran rasgos como la estatura o la estructura ósea. "Queremos dejar claro que esto no es reconocimiento facial", detalló Meta en su blog.

La compañía confirmó que se encuentra incorporando "el análisis visual como una nueva técnica para reforzar nuestros esfuerzos de detección . Esta tecnología permite que nuestra IA analice fotos y vídeos en busca de indicios visuales sobre la edad de una persona que el texto podría pasar por alto".

La compañía busca responder a las denuncias que recibió en los últimos meses por los peligros a los que someten a los niños sus redes sociales.

En esta línea, la compañía remarcó que la tecnología utilizada no es reconocimiento facial. "Nuestra IA analiza temas generales y señales visuales, como la altura o la estructura ósea, para estimar la edad aproximada de una persona; no identifica a la persona específica en la imagen. Al combinar esta información visual con nuestro análisis de texto e interacciones , podemos aumentar significativamente el número de cuentas de menores de edad que identificamos y eliminamos" .

La herramienta ya funciona en algunos mercados, aunque la empresa trabaja en su despliegue global. Este desarrollo se integra a un esquema más amplio de control, que incluye el uso de inteligencia artificial para revisar perfiles completos en busca de señales contextuales —como cumpleaños o referencias escolares— presentes en publicaciones, comentarios, biografías o descripciones. El objetivo es reforzar la detección temprana de usuarios que no cumplen con la edad mínima requerida.

Si el sistema detecta que una cuenta podría pertenecer a un menor, la plataforma procederá a desactivarla. Para recuperarla, el usuario deberá acreditar su edad a través del proceso de verificación dispuesto por la compañía.

El conflicto de Meta con los menores de edad

El anuncio llega en un momento delicado para Meta. Semanas atrás, un jurado de Nuevo México ordenó a la empresa pagar u$s375 millones en multas civiles por haber engañado a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y exponer a menores a riesgos. El fallo también exige la implementación de cambios estructurales en sus servicios, y desde entonces la compañía incluso deslizó la posibilidad de retirar sus redes sociales de ese estado.

Este frente judicial forma parte de una ola más amplia de litigios que enfrentan las grandes tecnológicas por cuestiones vinculadas a la seguridad infantil.

En paralelo, Meta avanza con otras medidas regulatorias. La empresa confirmó que ampliará a 27 países de la Unión Europea y a Brasil su sistema que asigna automáticamente a los adolescentes a cuentas con mayores restricciones en Instagram. Estas configuraciones incluyen limitaciones en los mensajes directos —solo habilitados para contactos conocidos—, filtros para ocultar comentarios ofensivos y perfiles privados por defecto.

Además, la compañía llevará por primera vez este esquema a Facebook en Estados Unidos, con una expansión prevista para junio en el Reino Unido y la Unión Europea.