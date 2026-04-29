La Unión Europea denunció que Facebook e Instagram no hacen lo suficiente para proteger a los menores de 13 años

El organismo regulador tecnológico de la UE señaló que los procedimientos de Meta son inadecuados. Así, indicaron que "los términos y condiciones no deben ser meras declaraciones escritas, sino la base para una acción concreta".

El organismo regulador tecnológico de la UE señaló que Meta no hace lo suficiente para hacer cumplir sus restricciones.

Las plataformas de redes sociales Facebook e Instagram , propiedad de Meta Platforms , fueron acusadas este miércoles de infringir las históricas normas tecnológicas de la Unión Europea (UE). Ahora deberán tomar más medidas para impedir que los menores de 13 años accedan a ambas, luego de que le organismo señalara que los métodos usados para expulsar a los niños que ingresan son "inadecuados".

Los cargos, en virtud de la ley de Servicios Digitales (DSA) —que exige a las grandes tecnológicas tomar más medidas para combatir los contenidos ilegales y nocivos en sus plataformas—, tuvieron lugar tras una investigación de dos años llevada a cabo por la Comisión Europea.

El organismo regulador tecnológico de la UE señaló que Meta no hace lo suficiente para hacer cumplir sus restricciones que impiden a los menores de 13 años utilizar Facebook e Instagram. En esa línea, indicó que las medidas para identificarlos y expulsarlos cuando acceden a los servicios son inadecuadas.

Los cargos, en virtud de la ley de Servicios Digitales (DSA) tuvieron lugar tras una investigación de dos años de la Comisión Europea.

Facebook e Instagram deberán tomar más medidas para proteger a los menores, según la UE

El organismo señaló que entre el 10% y el 12% de los menores de 13 años en Europa utilizan Facebook e Instagram. La responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, indicó en un comunicado que, en base a sus conclusiones preliminares, ambas empresas "están haciendo muy poco para impedir que los menores de esta edad accedan a sus servicios".

"Los términos y condiciones no deben ser meras declaraciones escritas, sino más bien la base para una acción concreta destinada a proteger a los usuarios, incluidos los menores", añadió. Así, la Comisión señaló que ambas plataformas deben modificar su metodología de evaluación de riesgos y que deben reforzar las medidas para prevenir, detectar y eliminar a los menores de sus servicios.

Meta puede responder a las acusaciones y tomar medidas antes de que la Comisión emita una decisión. Las infracciones de la DSA pueden acarrear a las empresas multas de hasta el 6% de su facturación anual global.

Meta endurece el control parental: permitirá ver de qué hablan los menores con la IA en Facebook, Instagram y Messenger

Meta anunció una actualización en sus capacidades de control parental que permitirá a los adultos monitorear con mayor detalle la interacción de sus hijos adolescentes con la inteligencia artificial de la compañía. En detalle, la novedad permitirá consultar cuáles son los principales temas consultados por los menores en plataformas como Facebook, Messenger e Instagram.

A partir de este cambio, los padres que utilicen el sistema de supervisión podrán acceder a una nueva sección denominada “Información”, donde se listan los principales tópicos sobre los que el adolescente interactuó con Meta AI durante la última semana. Según precisó la compañía, estas categorías abarcan desde “Escuela”, “Entretenimiento” y “Estilo de vida” hasta “Viajes”, “Escritura” y “Salud y bienestar”.