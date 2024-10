Investigan posible caso de abuso sexual en Tres de Febrero

El hecho ocurrió el 25 de octubre, cuando la madre se disponía a llevar a su hija a la escuela hasta que se percató que no se encontraba en su casa.

Daiana, madre de la víctima, contó a la agencia NA como fue aquella mañana: "El viernes me levanté a la mañana para llevar a todas mis hijas al colegio y me encontré con que mi nena no estaba".