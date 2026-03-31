Detuvieron al papá de Enzo Pérez por un presunto abuso sexual a una nena de 12 años + Seguir en









Carlos Pérez fue acusado por la madre de la menor luego de que le relatara el hecho. La víctima fue asistida por un equipo Interdisciplinario y evaluada para unas primeras observaciones.

Fuentes policiales indicaron que todo comenzó cuando la nena le contó a su madre un episodio en el que el hombre quiso aprovecharse de ella.

El padre de Enzo Pérez, exjugador de River y actual figura de Argentinos Juniors, fue detenido en Mendoza en el marco de una acusación por abuso sexual contra una menor de edad. La denuncia la hizo la madre de la nena, quien le relató el suceso. Ahora, la víctima quedará al resguardo de la Justicia, mientras se avanza con la investigación.

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Carlos Pérez (68) habría abusado de una nena de 12 años y su arresto ocurrió la noche del lunes en el departamento de la zona de Maipú, tras una denuncia radicada por su propia pareja, madre de la menor.

Fuentes policiales indicaron que todo comenzó cuando la nena le contó a su madre un episodio sucedido días antes en el domicilio familiar que los tres compartían en la calle Montecaseros.

Detuvieron al papá de Enzo Pérez, acusado de abuso sexual De acuerdo con el relato de la menor, el hecho ocurrió el sábado, en un momento en que ella se encontraba alejada de su madre. Mientras la víctima estaba en la planta baja de la casa, su madre estaba en el piso superior.

La escena inició cuando la chica bajó a buscar un cargador de teléfono y Pérez se acercó para abrazarla e intentar besarla en la boca. Además, según la denuncia, el hombre le dijo una frase de contenido inapropiado.

carlos perez La escena inició cuando la chica bajó a buscar un cargador de teléfono y Pérez se acercó para abrazarla e intentar besarla. NA Ante esa situación, la menor logró apartarse. Tras escuchar el relato de su hija, la madre de la víctima decidió que ambas abandonaran la vivienda para ir a denunciar a la comisaría más cercana. A partir de ese testimonio, la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual y encargada de la causa, María de las Mercedes Moya, dispuso la inmediata aprehensión de Carlos Pérez en el domicilio familiar. Cómo avanza la causa La detención se concretó cerca de las 21.45, con la intervención de efectivos de la Subcomisaría Coquimbito, quienes trasladaron al acusado a la sede policial. Desde entonces, Pérez permanece alojado mientras avanza la causa judicial. En paralelo a la investigación penal, el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) se hizo presente para asistir a la niña y a su familia. Este organismo, encargado de la contención y evaluación de menores en situaciones de presunto abuso, elaborará un informe para la fiscalía con las primeras observaciones sobre el estado de la víctima y el entorno familiar. Fuentes oficiales confirmaron que la causa fue caratulada como abuso sexual simple y la fiscalía tiene previsto tomar declaración a la madre y a la menor en los próximos días, además de seguir con la recolección de pruebas y testimonios. Mientras la Justicia avanza con las diligencias, la víctima permanecerá bajo resguardo.