Juicio por la muerte de Diego Maradona: revelaron fotos y videos de cómo encontraron su cuerpo

El video comienza con la entrada a la habitación, separada de la cocina por una puerta corrediza blanca que, en ese momento, estaba abierta. En el centro del cuarto, sobre un somier de dos plazas, yacía Maradona. A simple vista, no había señales de equipos médicos cercanos a él.

El astro argentino estaba tendido en el centro de la cama, con la cabeza directamente sobre el colchón, en posición boca arriba, y parecía estar dormido, según lo mostrado en las imágenes que fueron presentadas a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro.

La sábana inicialmente cubría sus piernas y abdomen, como indicaron los testimonios. Sin embargo, en el video, los peritos destaparon el cuerpo, revelando que Maradona estaba visiblemente hinchado. La inflamación era tan evidente que resultaba impactante.

Aunque las imágenes fueron fuertes, indicaron que ninguno de los presentes en la sala mostró signos de emoción o sorpresa. Miembros de la Fiscalía, jueces, abogados querellantes, defensores y los dos imputados presentes (Mariano Perroni y Pablo Di Spagna) mantuvieron una actitud impasible al observar el video de Maradona ya fallecido.

Tampoco causaron impacto las descripciones proporcionadas por los primeros cuatro testigos, quienes detallaron cómo hallaron a Maradona en la casa del barrio San Andrés.

Aunque este fue el primer material visual presentado, no será el último. Los fiscales Ferrari e Iribarren planean mostrar más pruebas audiovisuales en los próximos días, que revelarán de manera explícita cómo falleció. Aún quedan más de 50 testigos por declarar, lo que podría ser decisivo para el desarrollo del juicio.

La audiencia continuará este jueves a las 9 de la mañana con dos testimonios importantes. Uno será el de Collin Campbel, médico vecino de Maradona, quien lo asistió antes de que llegara el personal de emergencias. El otro será el de Juan Carlos Pinto, quien fue quien constató oficialmente su fallecimiento.

El comisario Lucas Rodrigo Borge, quien en noviembre de 2020 era jefe de la departamental de Tigre, brindó su testimonio como primer testigo. Borge relató que el 25 de noviembre de 2020, alrededor de las 13:00 horas, fue informado sobre una descompensación de Maradona. Llamó Farías (encargado de la zona) para que se movilizara al lugar. Minutos más tarde volvieron a comunicarse para advertirle que Diego había fallecido.

Al llegar a la residencia cerca de las 14:00 horas, encontró la habitación donde Maradona ya preservada, cubierto con una sábana blanca, con una remera negra y un short de gimnasia. Notó que su abdomen estaba muy hinchado: “Lo único que recuerdo era que tenía la panza muy hinchada, una remera negra puesta y un short de gimnasia“. Un detalle que coincide con la imagen del Fiscal Ferrari hizo pública en la primera audiencia: “Así murió Maradona”, expresó el funcionario judicial ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.

Javier Mendoza, segundo testigo, declaró que una vez llegado a la casa, “la vivienda ya estaba con precintos y los familiares podían entrar hasta el jardín". "Yo nunca ingresé a la casa en la circunstancia del hecho, solo me encargué del operativo de afuera”, agregó.

Lucas Farías, tercer testigo, en su momento encargado del destacamento policial de Villa La Ñata y el primer policía que entró a la casa donde estaba Diego, quien calificó el cuerpo como un “bulto prominente”.

“Yo ingreso al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado. Me hizo suponer y preservé el lugar, vi el cuerpo de Diego Maradona, lo cual a mí me causó una sorpresa porque es verlo así a Maradona, con todo lo que representa”, declaró.