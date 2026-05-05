Juicio por la muerte de Diego Maradona: siguen las audiencias con el testimonio de los médicos forenses + Seguir en









Para este martes está prevista la declaración de Carlos Mauricio Cassinelli y Federico Corasantini ante la justicia de San Isidro.

Juicio Maradona: este martes se llevará adelante una nueva ronda declaratoria en San Isidro.

Este martes, el juicio por el fallecimiento de Diego Maradona retoma una etapa crucial en San Isidro: la declaración de los médicos forenses Carlos Mauricio Cassinelli y Federico Corasaniti. Ambos profesionales deberán repetir su testimonio sobre la autopsia, luego de que la anulación del proceso anterior invalidara sus exposiciones previas.

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La intervención de ambos peritos tuvo lugar el mismo día del fallecimiento en la morgue de San Fernando. Sus conclusiones preliminares, obtenidas en las horas posteriores al suceso, constituyen una pieza clave en la determinación de las circunstancias de la muerte.

Durante las testimoniales, Cassinelli afirmó que el deceso ocurrió bastante antes de la inspección forense. Basado en su peritaje, estimó que el fallecimiento se produjo probablemente entre la mañana y el mediodía de aquel 25 de noviembre. Asimismo, sugirió que el exfutbolista pudo haber sufrido un cuadro de "12 horas de agonía", un proceso extenso en el que no habría contado con supervisión ni auxilio médico durante la noche anterior.

Por otro lado, el jefe del Cuerpo Médico de San Isidro, Corasaniti, detalló en su testimonio previo que al llegar al lugar observó un cuerpo con rigidez mandibular, espuma en la boca y signos de edema: todos estos elementos fueron incluidos en el reporte forense.

Debido a que los testimonios previos carecen de efecto legal en este nuevo juicio, ambos peritos están obligados a comparecer nuevamente para responder a las partes, ratificando o profundizando sus hallazgos ante el tribunal.

diego maradona (1) Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Juicio por la muerte de Diego Maradona Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, a raíz de un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba bajo internación domiciliaria en una vivienda del barrio San Andrés. El eje del juicio será determinar si esa modalidad de atención fue adecuada y si la muerte pudo haberse evitado, ya que la familia acusa negligencia en los cuidados del astro.