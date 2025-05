La comunidad universitaria vuelvea a salir a las calles para reclamar mejoras salariales

La movilización fue convocada para este jueves a las 12.30 por los docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires que marcharán desde Plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno.

Los trabajadores de la UBA denunciaron que el Gobierno lleva adelante una "política de cepo salarial" y aseguraron que ya no hay diálogo. Estiman una pérdida del poder adquisitivo del 34% promedio en los 17 meses de gestión libertaria, lo que equivale a la pérdida de casi 6 sueldos desde diciembre de 2023 a abril de 2025.

"Recuperación salarial, Paritarias ya, Cumplimiento de convenios, Más becas y de mayor monto, Presupuesto para ciencia y Ley de Financiamiento Universitario" , son los pedidos de las representaciones gremiales estudiantiles, no docente y docentes -FUBA, APUBA, ADUBA y FEDUBA.

“Hay mucha bronca en la docencia de las universidades contra este gobierno, cuatro de las cinco categorías del nomenclador docente están por debajo de la línea de pobreza ”, aseguró Laura Carboni , secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA . En esa línea advirtió: “Esto no puede seguir así . Esta semana demostró que necesitamos un plan de lucha nacional y que tenga continuidad . No vamos a conquistar el salario que nos corresponde con medidas aisladas por sector, necesitamos una nueva marcha nacional que agrupe y canalice este descontento en las universidades contra el gobierno de Milei y su política de ajuste”.

Ileana Celotto, secretaria adjunta de AGD UBA agregó que la medida "no sólo es en defensa de los salarios sino también de la universidad pública, que sin docentes y no docentes no puede funcionar”.

La convocatoria fue respaldada también por el Consejo Superior de la UBA teniendo en cuenta “los impactos negativos que para la universidad tiene la política presupuestaria en materia de financiamiento de la Educación Superior, hecho que viene llevándose adelante por parte del Gobierno Nacional desde el 10 de diciembre de 2023”. Entre otros considerandos, la resolución reitera “la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes de esta universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”.

La movilización se da en el marco de una semana de medidas de fuerza: el lunes y martes se llevó adelante un paro convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios y también se realizaron acciones de visibilización y protesta. En distintas provincias, como en Santa Fe, Tucumán y Córdoba también se convocó a huelgas.

Además, anticipan que pronto habrá una nueva convocatoria a una marcha federal, aunque la fecha todavía no está definida.