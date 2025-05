La Justicia desestimó la "hipótesis narco" en el caso Loan planteada por Gustavo Vera y "el Americano"

Según explicó la jueza, se resolvió archivar la llamada “hipótesis narco” al no encontrar elementos que acrediten un ilícito penal, ni conexión alguna entre ambas causas. “No se comprobó ilícito penal alguno para la competitividad de la información obrante en la causa donde se investiga la desaparición de menor de edad por posible sustracción de menores calificada por la edad, menor de diez años”, justificó la magistrada.

nicolas soria el americano.jpg “El Americano” es el único detenido en esta causa secundaria por las diez personas acusadas de hacerse pasar por asesores de la Fundación Lucio Dupuy.

Por otro lado, Pozzer Penzo decidió elevar a juicio la causa que involucra a las diez personas que se hicieron pasar por asesores de la Fundación Lucio Dupuy. Según detallaron desde la Justicia, los acusados enfrentarán cargos por ”retención ilegítima de menores, manipulación de testimonios para obstruir la búsqueda del menor y defraudación a la administración pública”.

En este sentido, la línea de los fiscales apunta a que los imputados en el caso actuaron de manera coordinada con el objetivo de frustrar el avance de la investigación sobre la desaparición de Loan. Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria (“El Americano”); los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda; Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Por el momento, “El Americano” es el único detenido en esta causa secundaria. Actualmente se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Según detallaron, el mismo se presentaba como ex agente del FBI y aparece vinculado a la fundación OUR, de otro estadounidense ex agente de la CIA, Tim Ballard, acusado de seis casos de violación y abuso sexual, fraude económico y de inventar casos de pedofilia y red de tratas que supuestamente desbarató.

A 10 meses de la desaparición del menor, la principal hipótesis que lleva adelante la jueza indaga sobre la posibilidad de que Loan haya sido víctima de un accidente que luego derivó en la sustracción, ocultamiento y traslado fuera del lugar donde se lo vio por última vez.