Marcha de jubilados: el titular del SAME habló de la asistencia a Pablo Grillo y dijo que "la ambulancia es intocable"

Alberto Crescenti expresó: "El SAME es de todos. No toquen las ambulancias”.

pablo grillo reportero Crescenti se refirió al caso de Pablo Grillo y dijo que no puede cree que "agarren a piedrazos a las ambulancias”. @pablo.grillo.39

Y agregó: “ Estamos levantando heridos, y no me vengan a decir, que a uno sí y a otros no, es un herido. Lo pongo como advertencia, es inadmisible. La ambulancia es intocable, el equipo es intocable, porque tratamos de salvar a un herido y no vengan por cualquier lado”.