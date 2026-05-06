Atención jubilados de IPS: la noticia que puede generar varios dolores de cabeza

Una importante oficina anunció que cerrará temporalmente. Enterate de cuál se trata y qué alternativas tienen los beneficiarios.

El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires es el pilar fundamental para miles de trabajadores que, tras décadas de servicio, acceden a su merecido descanso. Como organismo encargado de administrar el sistema previsional provincial, el IPS no solo gestiona el pago de haberes a jubilados y pensionados , sino que también garantiza sus derechos sociales.

Por eso, cada anuncio o cambio en la modalidad de atención resulta crucial para su organización diaria. Sin embargo, la eficiencia del sistema depende en gran medida de la accesibilidad geográfica y administrativa. En los últimos años, el IPS ha intentado modernizar sus procesos para agilizar las gestiones de sus beneficiarios, aunque esto no siempre compensa la necesidad del contacto humano y la cercanía física.

Para muchos adultos mayores, la oficina local de su ciudad es el único nexo real con el organismo, y cualquier alteración en esa presencia territorial puede transformarse rápidamente en una complicación logística difícil de sortear.

Los jubilados deberán buscar alternativas ante el cierre de esta oficina del IPS.

Recientemente, el IPS ha informado que su oficina de atención en la localidad de Monte Hermoso permanecerá cerrada hasta nuevo aviso . Aunque no se han detallado motivos específicos de índole estructural o administrativa para este cese momentáneo, la noticia ha generado preocupación entre los residentes de la zona que dependen de la atención presencial para consultas sobre haberes, presentación de documentación o inicio de expedientes.

Para aquellos beneficiarios que requieran atención física inmediata, las opciones más cercanas se encuentran en otras localidades de la región. El IPS cuenta con Centros de Atención Previsional (CAP) en ciudades como Bahía Blanca (distante a unos 100 km), Tornquist (calle Valentín Vergara N° 28) o Médanos (calle Boedo N° 145), donde el horario habitual de atención es de 8:30 a 13:30 horas.

Ante esta contingencia, se recomienda a los vecinos de Monte Hermoso utilizar los canales de comunicación oficiales: la línea de atención telefónica 148, el canal de WhatsApp oficial del IPS, o el formulario de contacto disponible en su sitio web para evitar traslados innecesarios.

Jubilados IPS Conocé los requisitos y documentación para obtener la jubilación. Imagen: Freepik

Requisitos y documentación: cómo tramitar la jubilación ordinaria de IPS

Para acceder a una jubilación ordinaria en el ámbito del IPS, es fundamental cumplir con los parámetros de edad y años de servicios. Con carácter general, se requieren 60 años de edad y 35 años de servicios, aunque pueden variar según el régimen (por ejemplo, los docentes o quienes realizan tareas insalubres cuentan con regímenes diferenciales de 50 años de edad y 25 de servicios).

Es vital que el solicitante haya realizado la mayor cantidad de aportes al IPS o que este sea el organismo donde tenga más años de servicios si se utiliza el sistema de reciprocidad. En cuanto a la documentación, el trámite exige presentar el DNI original y copia, el último recibo de haberes (si está en actividad) o la certificación de servicios original expedida por el empleador.

También es necesario contar con el historial laboral que acredite los aportes realizados. En caso de servicios prestados en otras jurisdicciones (como ANSES u otras cajas provinciales), se debe presentar el Reconocimiento de Servicios correspondiente para que puedan ser computados por el IPS.

IPS Paso a paso para obtener la jubilación del organismo bonaerense. IPS

Paso a paso: cómo iniciar el proceso

Una vez reunida toda la documentación y verificados los requisitos, el futuro jubilado tiene dos vías principales para dar inicio al expediente:

Vía web (Sistema de Turnos): El interesado debe ingresar al portal oficial del IPS y solicitar un turno para "Inicio de trámite". El sistema le asignará una fecha y lugar (CAP) donde deberá presentarse con la documentación física.

Trámite no presencial: Para agilizar procesos, el IPS habilitó una plataforma de trámites digitales donde se puede subir la documentación escaneada. El sistema validará los archivos y generará un número de expediente para su seguimiento online.

Es fundamental que, previo a la presentación, el agente solicite en su lugar de trabajo el "Cese" (ya sea definitivo o condicionado), documento que marca el fin de la vida activa y el inicio de la percepción del haber jubilatorio. Una vez ingresado el trámite, el beneficiario podrá consultar el estado del mismo a través de la sección "Consulta de Expedientes" en la web oficial del organismo.