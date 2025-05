Murió Daniel Fernández Strauch, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes

“ Con una sensación agridulce tristeza porque se acaba de ir al cielo Daniel Fernández Strauch un hermano de la Montaña y alegría por la familia maravillosa que dejó y porque al final no sufrió ", escribió Zerbino en sus redes sociales. A pesar de haber sido confirmada la noticia, todavía se desconocen los motivos detrás de la muerte de Strauch.

Entre ellos se encuentra Juan Antonio Bayona, director de la aclamada película "La sociedad de la Nieve", quién en un sentido posteo se despidió de Strauch. "Esta es una de mis últimas fotografías con Daniel Fernández Strauch tomada el pasado mes de octubre en Montevideo. Me dio tiempo a estar con él un viaje más. Porque Daniel se marchó, pero no sin antes pelearla, como hizo toda su vida, dando ejemplo”.

“Escucharle te daba energía. Era un hombre parco en palabras, no hablaba si no era necesario. Pero esa sequedad no era más que un escudo para proteger un corazón gigante", recordó el director.

Luego, Bayona sentenció: "Fue un honor conocerle, pasar tiempo con él. Gracias infinitas por todo. Un abrazo gigante a toda su familia, en especial a su mujer, Amalia, y a sus primos Fito y Eduardo, y a todos sus amigos y compañeros de la montaña. Descansa en paz, amigo".

Qué sucedió en la tragedia de los Andes

La tragedia del vuelo que transportaba a la delegación uruguaya del club de rugby Old Christians hacia Chile dejó una marca imborrable en la historia. El accidente aéreo cobró la vida de 13 de los 40 tripulantes en el impacto inicial, mientras que otros fallecieron en los 72 días posteriores, atrapados en medio de la nieve y el frío implacable de los Andes.

Las condiciones extremas a las que se enfrentaron los sobrevivientes incluyeron temperaturas gélidas, aludes, heridas infectadas y una desesperante falta de alimentos. La situación fue tan extrema que, en un intento desesperado por mantenerse con vida, los jugadores de Rugby recurrieron a la ingesta de los cuerpos de sus compañeros fallecidos.

De aquel grupo, solo 16 lograron sobrevivir hasta el rescate, en lo que se convirtió en una de las historias de supervivencia más impactantes de la historia de la humanidad. Ellos fueron: Gustavo Zerbino, Antonio Vizintin, Eduardo Strauch, Adolfo Strauch, Fernando Parrado, Ramón Sabella, Carlos Páez, José Luis Inciarte, Javier Methol, Roy Harley, Álvaro Mangino, Roberto Francois, Pedro Algorta, Roberto Canessa, Daniel Fernández y Alfredo Delgado.