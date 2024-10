La tragedia aérea similar a la de Los Andes que ocurrió en Bolivia y se cobró la vida de más de 20 deportistas

Una de las peores tragedias del fútbol dejó con un enorme dolor a todos los apasionados hincas de The Strongest

Uno de los capítulos más oscuros del deporte boliviano se escribió el 26 de septiembre de 1969 , cuando un accidente aéreo dejó una marca imborrable en la historia del club The Strongest y del fútbol del país. Cinco décadas después, tanto los hinchas y familiares siguen sufriendo una perdida que podría haberse evitado.

El equipo de The Strongest, uno de los clubes más emblemáticos de Bolivia, regresaba de un torneo amistoso en Santa Cruz de la Sierra. Habían disputado un cuadrangular, enfrentando a equipos sudamericanos de renombre, y aunque no era una competencia oficial, los jugadores volvieron con la expectativa enfocada en seguir luchando en la liga local. Pero el destino tenía otros planes para el plantel atigrado.

El vuelo parecía transcurrir con normalidad, hasta que el capitán Teddy Scott Villa reportó su última posición sobre Cochabamba. Minutos después, la aeronave se desvió inexplicablemente de su curso previsto y, alrededor de las 15:40, se estrelló en una zona montañosa de la cordillera Tres Cruces, cerca de Viloco. El lugar, trágicamente apodado "La Cancha", fue testigo de una de las tragedias más devastadoras en la historia del fútbol mundial.

El impacto fue tan violento que no hubo sobrevivientes. Los cuerpos de los jugadores, cuerpo técnico y demás pasajeros quedaron esparcidos en un área inaccesible, lo que complicó las labores de rescate. Bolivia se sumió en un profundo luto, y los hinchas de The Strongest no podían creer la magnitud de la pérdida. El club, de repente, se quedó sin equipo y al borde de la desaparición.

La hermandad deportiva latinoamericana generó un cambio en el espíritu del club que no contaba con los recursos de cara a lo que quedaba del campeonato local. Boca Juniors envió jugadores para ayudar a reconstruir el plantel. y varios chicos de las inferiores de The Strongest llegaron a primera para defender las camisetas de aquellos difuntos ídolos. Además, año tras año, los hinchas del club y del fútbol boliviano recuerdan a los caídos con ceremonias y actos conmemorativos.