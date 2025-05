Confirman prisión domiciliaria para "La Toretto", la joven acusada de matar a un motociclista en La Plata

Una semana atrás, su abogado había expresado lo siguiente: “Es una obviedad que Casación va a rechazar la apelación y confirmar la domiciliaria. No va a ir en contra de su propio fallo, pero hasta el momento no se expidió y no tiene un plazo establecido para hacerlo. Por lo tanto, Alvite está esperando desde enero una domiciliaria que no se sabe cuando va a llegar y, en el medio, se da este traslado”.