Ofrecen una recompensa de $20 millones para capturar a Eduardo Rodolfo Muñoz, principal sospechoso del crimen de un policía federal + Agregar ámbito en









La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional tras el asesinato del agente Rodolfo Manfredi durante un tiroteo en Villa Banana. La Justicia ordenó la captura de Eduardo Rodolfo Muñoz, quien posee antecedentes por narcotráfico.

El Ministerio de Seguridad de la Nación busca a Eduardo Rodolfo Muñoz, señalado como presunto autor del asesinato del agente Rodolfo Arnaldo Manfredi.

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita localizar y detener a Eduardo Rodolfo Muñoz, señalado por la Justicia como uno de los presuntos responsables del asesinato del agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Rodolfo Manfredi, ocurrido la semana pasada en Rosario.

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La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y forma parte de la investigación por el homicidio del efectivo federal durante un enfrentamiento armado registrado el 11 de junio en el barrio Villa Banana, una de las zonas más conflictivas de la ciudad santafesina.

El pedido de recompensa fue impulsado por la Unidad Fiscal Rosario, con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que investiga el expediente caratulado como "Homicidio agente de PFA en Villa Banana". En ese marco, el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó la captura de Muñoz el pasado 12 de junio.

Según consta en la resolución oficial, el sospechoso tiene 37 años y registra antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico. En 2023 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación organizada de varias personas.

Las autoridades precisaron que la recompensa será abonada a quienes, sin haber intervenido en los hechos investigados, brinden información útil para lograr la captura del prófugo. Los datos podrán aportarse de manera confidencial a través de la línea gratuita 134, habilitada especialmente para recibir denuncias.

El crimen que conmocionó a Rosario La muerte de Manfredi generó fuerte impacto tanto en Rosario como dentro de las fuerzas federales. Durante el tiroteo en Villa Banana también resultaron heridos otro efectivo policial y uno de los presuntos atacantes. Tras el hecho, la Policía Federal Argentina desplegó un amplio operativo que incluyó 35 allanamientos simultáneos. Como resultado de esos procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones, cocaína, marihuana, elementos para el fraccionamiento de drogas, balanzas de precisión, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos utilizados para transacciones comerciales. En el marco de esos operativos también fueron detenidas dos personas. Una de ellas ingresó herida al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y quedó a disposición de la Justicia una vez que recibió el alta médica. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el ataque. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional indicaron que la identidad de quienes aporten información permanecerá bajo estricta reserva y que el pago de la recompensa estará sujeto a la verificación de la utilidad de los datos suministrados. La búsqueda de Muñoz se desarrolla en un contexto de fuerte presión sobre las organizaciones criminales que operan en Rosario y en medio de una serie de operativos destinados a combatir el narcotráfico y reducir los niveles de violencia en la ciudad.