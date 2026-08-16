Los colectivos del AMBA perdieron 28 millones de viajes en un año por la suba de tarifas + Agregar ámbito en









La cantidad de pasajes registrados en julio fue de 128,1 millones, frente a los 146,1 millones del mismo mes de 2025, lo que representa una baja interanual del 19,1%.

La fuerte suba de tarifas hizo caer 28 millones de viajes en los colectivos del AMBA.

Los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron 28 millones de viajes menos en un año, mientras las tarifas aumentaron muy por encima de la inflación. En julio, se contabilizaron 128,1 millones de pasajes, frente a los 146,1 millones del mismo mes de 2025, lo que representa una caída interanual del 19,1%, según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

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La reducción no fue igual en todo el AMBA. Las líneas que circulan exclusivamente por la provincia de Buenos Aires fueron las más afectadas, con una baja del 22,6% en los días hábiles. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el descenso fue del 7,2%. La diferencia está vinculada, entre otros factores, con los distintos esquemas utilizados para actualizar las tarifas.

En CABA y la provincia de Buenos Aires, los boletos se modifican mensualmente a partir de una fórmula que toma como referencia la inflación y suma un 2%. Las líneas de jurisdicción nacional, que conectan ambos distritos, tienen actualizaciones más espaciadas.

Así, el boleto porteño pasó de $488,70 a $820,99 en un año, con una suba del 67,99%. En la provincia, el valor aumentó de $489,61 a $1.063,98, lo que significó un incremento del 117,31%. Para los colectivos nacionales, el pasaje pasó de $451,01 a $742,81, un aumento del 64,69%. Con una inflación anualizada cercana al 33%, el incremento aplicado en territorio bonaerense fue casi cuatro veces superior.

El costo del colectivo se disparó y el AMBA perdió 28 millones de viajes. El aumento del boleto redujo los viajes y elevó el gasto familiar en el AMBA El impacto también se reflejó fuera de los horarios laborales. De acuerdo con AAETA, la cantidad de usuarios cayó un 17,3% durante los días hábiles, pero la baja fue todavía mayor durante los fines de semana. Los domingos se registró el mayor desplome, con una reducción del 35,8%: el promedio diario pasó de 3,18 millones a 2,04 millones de pasajeros. Los sábados, en tanto, tuvieron una caída del 21,3%, mientras que el feriado del 9 de julio mostró un descenso del 14,6%.

Los datos muestran que el ajuste no se limita a los viajes vinculados con el trabajo. El aumento del costo del transporte también habría llevado a reducir desplazamientos destinados a actividades sociales, visitas familiares y momentos de ocio. El mayor costo del boleto también impactó en el presupuesto de los hogares. Según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), una familia del AMBA destinaba en promedio $69.783 mensuales al transporte público, mientras que un año después esa cifra llegó a $121.031, un aumento del 73%. Al mismo tiempo, las empresas redujeron la cantidad de kilómetros recorridos. En un año, pasaron de 28,6 millones a 26,1 millones de kilómetros, una disminución del 8,9%. De esta manera, la oferta se contrajo a un ritmo menor que la cantidad de pasajeros, por lo que los colectivos terminaron circulando con una ocupación promedio más baja.

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