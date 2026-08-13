El curioso video que compartió el Ministerio de Seguridad sobre la Policía Federal: "Soy de titanio"

El organismo a cargo de Alejandra Monteoliva compartió un llamativo video sobre las fuerzas musicalizado por David Guetta. "Firmes para hacer cumplir la ley y el orden", firma el posteo audiovisual.

El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió un particular video en sus redes sociales para destacar el trabajo realizado por los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) . La publicación fue musicalizada con “Titanium” , la canción de David Guetta y Sia , y mostró distintas imágenes de integrantes de la fuerza mientras desarrollaban sus tareas.

“ Firmes para hacer cumplir la ley y el orden” , expresó el organismo encabezado por Alejandra Monteoliva al acompañar el contenido audiovisual en las redes.

Durante las imágenes aparecen subtítulos con una traducción al español de distintos fragmentos de la canción. “Soy de titanio” fue una de las frases que adquirió mayor protagonismo en la edición.

El video recopila escenas de diferentes efectivos de la Policía Federal durante sus labores y utilizó la letra de la canción como recurso para reforzar el mensaje institucional.

La publicación busca enaltecer el desempeño de las fuerzas de seguridad a través de una puesta audiovisual poco habitual en las comunicaciones oficiales .

El contenido fue difundido a través de las cuentas oficiales del Ministerio de Seguridad tanto en X como en Instagram, donde el organismo replicó el particular mensaje dedicado a la Policía Federal Argentina.

El Gobierno reestructuró el Ministerio de Seguridad

l Gobierno nacional oficializó una amplia reestructuración del Ministerio de Seguridad Nacional mediante el Decreto 327/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida modifica el organigrama aprobado en 2019 y redefine competencias de distintas secretarías y subsecretarías.

Según el texto firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, los cambios apuntan a lograr “una mejor gestión de las competencias asignadas” al ministerio y adecuar el funcionamiento operativo de la estructura nacional de seguridad.

Entre las principales modificaciones, el Ejecutivo incorporó la nueva Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional, que tendrá bajo su órbita áreas vinculadas con formación, carrera profesional y cooperación internacional de las fuerzas federales.

La nueva dependencia incluirá la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional, además de áreas específicas de entrenamiento, ingreso y carrera del personal de seguridad. También se creó una coordinación dedicada al vínculo con organismos de financiamiento internacional y otra enfocada en cooperación internacional.

Argentina y EEUU organizarán una cumbre global contra el narcotráfico

Argentina y Estados Unidos serán coanfitriones de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que se desarrollará entre el 18 y el 20 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires. La cumbre contará con la participación de altos funcionarios de fuerzas de seguridad y organizaciones policiales internacionales.

El encuentro será organizado conjuntamente por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Ministerio de Seguridad Nacional. Según informó la Embajada estadounidense, se espera la llegada de entre 400 y 600 funcionarios y delegados de más de 100 países miembros y observadores.