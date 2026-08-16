Paso Cristo Redentor cerrado: cuáles son las otras opciones para cruzar a Chile

Por las condiciones climáticas, tres cruces ubicados en distintas provincias argentinas se presentan como alternativas para que el transporte de cargas pueda continuar hacia el país vecino.

El paso Cristo Redentor permanece cerrado y no hay fecha de reapertura.

El cierre del Paso Internacional Cristo Redentor ya lleva 31 días y mantiene a numerosos transportistas a la espera en Mendoza. Frente a la falta de certezas sobre su reapertura, Pino Hachado, Cardenal Samoré y Coyhaique Alto aparecen como alternativas habilitadas para ingresar a Chile , aunque implican recorridos mucho más extensos, diferentes horarios y condiciones particulares para circular.

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La situación comenzó a modificar los planes de los camioneros que llevan más de un mes varados en la provincia. Algunos evalúan recorrer cientos de kilómetros adicionales para alcanzar un cruce operativo y continuar su viaje hacia el país vecino.

Según informaron desde los pasos fronterizos de Chile, Pino Hachado, Cardenal Samoré y Coyhaique Alto se encuentran habilitados. Sin embargo, antes de elegir una de estas opciones, los conductores deben tener en cuenta el estado de las rutas , las condiciones meteorológicas , los horarios de atención y los requisitos para circular.

El Paso Pino Hachado , ubicado en Neuquén, permite el tránsito de camiones, colectivos y vehículos particulares. El ingreso está habilitado entre las 8 y las 19 , mientras que el egreso funciona de 8 a 17 .

Desde Uspallata, el viaje hasta este cruce demanda unas 12 horas . El recorrido se realiza principalmente por la Ruta 40 hasta llegar al acceso al paso internacional.

En la Ruta Nacional 242 hay sectores afectados por hielo, viento, niebla y baja adherencia. Vialidad Nacional también advirtió sobre la posibilidad de caída de rocas en el kilómetro 48. Por este motivo, es obligatorio llevar cadenas físicas. El paso se encuentra a 1.884 metros sobre el nivel del mar y conecta Las Lajas, en Neuquén, con Liucura, en Chile.

Pino Hachado aparece como una de las principales alternativas al Cristo Redentor.

Cardenal Samoré implica más horas de viaje

Otra posibilidad es el Paso Cardenal Antonio Samoré, que comunica Villa La Angostura con Entre Lagos y Osorno. El cruce está habilitado para todo tipo de vehículos y también exige portar cadenas por la presencia de hielo y las bajas temperaturas.

Cardenal Samoré, una de las alternativas al Cristo Redentor.

Para quienes parten desde Uspallata, llegar hasta este punto puede demandar alrededor de 16 horas. Una de las alternativas es tomar la Ruta 40, aunque también existe la posibilidad de utilizar la Ruta 151.

Esta última opción presenta dificultades por el deterioro de algunos tramos, con baches, desniveles y sectores que complican la circulación. La Ruta Nacional 231, en tanto, presenta la calzada despejada y mojada, aunque puede registrarse formación de hielo. Las autoridades recomiendan mantener distancia, evitar sobrepasos y circular con precaución.

Además de estas dos alternativas, Coyhaique Alto figura entre los cruces habilitados, aunque cada opción supone diferentes distancias y condiciones de viaje.

Por eso, para los transportistas que decidan dejar atrás la espera en Mendoza, el desvío no implica simplemente elegir otra ruta. También deberán evaluar los horarios de los complejos fronterizos, el estado de las calzadas, el pronóstico y la obligatoriedad de utilizar cadenas.

Mientras el Cristo Redentor continúa cerrado, los pasos alternativos permiten mantener el vínculo terrestre con Chile, pero obligan a los conductores a afrontar trayectos considerablemente más largos y las dificultades propias de las rutas durante el invierno.