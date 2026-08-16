Conmoción en Córdoba: un tren de carga chocó a un auto y lo arrastró mientras una mujer quedó atrapada + Agregar ámbito en









Cinco ocupantes lograron bajar del vehículo segundos antes del impacto, mientras que la acompañante quedó en el interior. La formación la arrastró durante varios metros, aunque finalmente pudo ser rescatada sin lesiones.

Un tren de carga chocó contra un auto con seis personas y dejó una mujer atrapada. Captura de Pantalla

En el barrio Talleres Este, Córdoba, un tren de carga de 17 vagones embistió a un Chevrolet Prisma que había quedado detenido sobre las vías. Cinco de los ocupantes lograron salir del vehículo segundos antes de que llegara la formación, pero una mujer quedó atrapada en el asiento del acompañante. A pesar de la fuerza del impacto, no sufrió heridas.

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El auto circulaba por la zona de las calles Las Malvinas y Bulnes cuando sufrió un desperfecto mecánico que lo dejó inmovilizado en el paso a nivel. En ese momento viajaban cinco personas: dos hombres, una mujer y dos niños.

La situación quedó registrada por una de las cámaras del sistema de seguridad y monitoreo de la Policía de Córdoba. En las imágenes se observa cómo los pasajeros advirtieron que el tren se aproximaba y comenzaron a salir rápidamente del Chevrolet.

Video registrado por cámaras del sistema de seguridad y monitoreo de la Policía de Córdoba. Cinco de ellos consiguieron alejarse antes de que la formación llegara al cruce. Uno de los hombres incluso salió con una de las niñas en brazos, mientras el resto corrió para ponerse a salvo. La mujer que permaneció dentro del auto no alcanzó a abandonar el vehículo y quedó en el interior cuando se produjo la colisión.

El tren impactó contra el automóvil y lo desplazó varios metros. Pese a la violencia del choque y a haber quedado atrapada durante el siniestro, la mujer salió ilesa.

Investigan el choque entre el tren y el auto en Córdoba En ese momento, los equipos de emergencia acudieron al lugar luego de recibir el aviso y asistieron a los ocupantes. También intervinieron efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba, que trabajaron en el lugar y comenzaron a analizar las circunstancias que provocaron el accidente. El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, aunque no se registraron personas heridas de gravedad. La principal hipótesis apunta al desperfecto mecánico que dejó al vehículo sobre las vías, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el episodio.

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