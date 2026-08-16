ANSES confirmó un nuevo índice para jubilados: cómo afectará al cálculo del haber inicial desde septiembre

Se actualizará desde septiembre los salarios usados para calcular la primera jubilación. A quiénes alcanza y cómo cambia el coeficiente.

El nuevo coeficiente se aplicará sobre las remuneraciones históricas para determinar la base salarial de las jubilaciones que se otorguen desde septiembre.

El Gobierno oficializó un nuevo coeficiente de actualización que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) deberá utilizar para determinar haberes iniciales de quienes comiencen su trámite jubilatorio bajo las condiciones establecidas para septiembre.

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La medida fue publicada mediante la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social y establece nuevos valores para actualizar las remuneraciones registradas durante la vida laboral antes de incorporarlas al cálculo previsional.

El cambio no modifica los ingresos de quienes ya están jubilados. Su impacto se verá en las personas que ingresen al sistema previsional y necesiten actualizar sus salarios históricos para establecer cuánto cobrarán inicialmente.

La modificación alcanza a los trabajadores en relación de dependencia que finalicen su actividad laboral desde el 31 de agosto de 2026 o que soliciten su jubilación desde el primero de septiembre de 2026.

El objetivo es actualizar los ingresos registrados durante los años de actividad para que puedan utilizarse en el cálculo del primer haber. Por eso, el cambio se aplica sobre la base salarial y no sobre las prestaciones que ya fueron otorgadas.

Es importante diferenciar esta modificación de la movilidad previsional. El nuevo parámetro no representa un aumento para los jubilados actuales, sino que es una actualización de los valores que intervienen en la determinación de una prestación que aún no fue otorgada.

¿Cómo se calcula el coeficiente para determinar la primera jubilación?

Para establecer una jubilación inicial, ANSES debe actualizar las remuneraciones correspondientes a los períodos considerados por la normativa previsional. Esos ingresos pertenecen a diferentes momentos de la trayectoria laboral, por lo que necesitan ser llevados a valores actualizados antes de realizar el cálculo.

La metodología contempla un índice combinado trimestral y toma entre sus referencias al RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que permite seguir la evolución de los salarios formales sujetos a aportes.

La determinación de los valores está a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Social, que establece los parámetros correspondientes a cada período. Luego, ANSES incorpora esos datos para utilizarlos en las liquidaciones.

De esta manera, el coeficiente funciona como una herramienta para actualizar los salarios históricos que forman parte de la base utilizada para calcular el primer ingreso previsional.

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¿Cuánto aumentan las remuneraciones base y qué cambia a partir de septiembre?

Para el nuevo período, el coeficiente de actualización pasó de $219.071,157, correspondiente al trimestre junio - agosto, a $236.370,027 para septiembre-noviembre.

La modificación representa una variación promedio del 7,90% sobre la referencia utilizada para actualizar las remuneraciones.

Sin embargo, esto no significa que todas las nuevas jubilaciones aumenten exactamente un 7,90%. El monto final depende de las remuneraciones registradas, los años reconocidos y del resto de los componentes que intervienen en la determinación de cada prestación.

El cambio comenzará a tener incidencia en los trámites alcanzados desde septiembre, cuando ANSES aplique los nuevos parámetros para actualizar los salarios considerados en el cálculo.