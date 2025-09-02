PAMI ofrece geriátricos gratuitos a sus afiliados: ¿Cómo puedo solicitar una plaza?







Para garantizar su cuidado integral y seguro, los titulares pueden acceder a residencias con atención médica 24 horas, alimentación y actividades recreativas.

Con plazas disponibles en geriátricos propios y conveniados, PAMI facilita los ingresos para quienes requieren asistencia permanente.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social más grande del país, con más de 5 millones de jubilados, pensionados y personas mayores afiliadas. En los últimos meses, la institución reforzó sus políticas de cuidado integral con un beneficio que resulta clave para muchas familias: el acceso gratuito a Residencias de Larga Estadía (RLE), tanto propias como a través de convenios con geriátricos privados.

Este servicio está pensado para aquellos titulares que, por cuestiones de salud o dependencia, no pueden continuar viviendo de manera autónoma en sus hogares y requieren asistencia permanente. Estas no solo ofrecen alojamiento y alimentación, sino también atención médica las 24 horas, acompañamiento terapéutico y un plan de actividades recreativas.

Para acceder, se deben realizar una serie de evaluaciones con el equipo técnico e interdisciplinario de la entidad. Conocé cómo solicitarlo.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio de PAMI? Diseñado para garantizar el cuidado integral de los titulares, el Programa de Residencias de Larga Estancia combina asistencia médica y actividades que promuevan la autonomía y el bienestar de los residentes. A esta iniciativa, pueden acceder aquellos afiliados que cumplan alguno de las siguientes pautas:

Personas mayores de 60 años con dependencia total o parcial en las actividades de la vida diaria.

con dependencia total o parcial en las actividades de la vida diaria. Afiliados sin familiares que puedan brindar cuidados o supervisión en el hogar.

que puedan brindar cuidados o supervisión en el hogar. Adultos mayores que, por indicación médica, requieran un entorno con atención permanente y supervisión especializada. PAMI: ¿Cómo iniciar el trámite? El trámite puede iniciarse de manera presencial en cualquier agencia de PAMI, por teléfono a través de la línea gratuita 138, o vía online desde el sitio web oficial de la obra social. Luego, el acceso al beneficio requiere un proceso ordenado, que incluye evaluaciones médicas y sociales: El afiliado debe acudir a una consulta médica con su especialista de cabecera, quien evaluará su estado de salud y, en caso necesario, derivará al equipo interdisciplinario de PAMI. Profesionales del organismo visitarán el domicilio para realizar una evaluación socio-sanitaria, que analiza la situación médica, social y habitacional del titular. En base a la evaluación, el equipo técnico determinará si corresponde la internación en residencia de larga estadía. En caso de ser así, PAMI gestionará la asignación y el ingreso en uno de sus geriátricos propios o conveniados según la disponibilidad en la zona.

