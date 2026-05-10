"Fini" Lanusse rompe el silencio en redes tras el escándalo de las Propofest: "Las cosas se van a aclarar"

En el marco de la investigación por el circuito ilegal de anestésicos, la residente procesada dio su versión sobre los hechos que se le atribuyen.

“La justicia está trabajando. Yo confío en ese proceso y, con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando, eso seguro”, dijo "Fini" Lanusse.

Delfina “Fini” Lanusse , la anestesióloga procesada en el marco de la investigación “Propofest” , reapareció en sus redes sociales tras más de un mes de silencio judicial. En un video dirigido a sus seguidores, la joven agradeció las muestras de afecto y lanzó una promesa sobre su situación legal: “Las cosas se van a aclarar” .

Pese al avance de la causa que vincula el fallecimiento de Alejandro Salazar con la supuesta sustracción de propofol del Hospital Italiano para eventos privados, Lanusse se mostró serena. La médica manifestó su pleno respaldo al Poder Judicial y afirmó estar convencida de que el proceso marchará por el camino correcto.

“No puedo creer estar haciendo este video por TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera, pero sentía que después de tanto ruido estaba bueno aparecer ”, comenzó en un video de poco menos de dos minutos.

Acto seguido, la médica optó por centrarse en el apoyo emocional que recibió durante el proceso. Visiblemente agradecida, expresó: “Este video es para agradecer a la gente que estuvo cerca mío, a quienes me escribieron con respeto, a quienes me escucharon, a quienes no me soltaron la mano en un momento muy difícil de mi vida, personal y profesional, muy, muy difícil. Así que, de verdad, gracias a esas personas” .

Al abordar la investigación por el presunto robo de drogas, Lanusse evitó dar detalles técnicos y ratificó su postura frente al sistema judicial: “Con respecto a lo otro, no puedo ni me corresponde tampoco explicar por acá. La Justicia está trabajando, confío en ese proceso. Con el tiempo, por las vías que corresponde, las cosas se van a ir aclarando”, afirmó la residente.

Sobre el final, la residente concluyó: “Mientras tanto, intento apoyarme en mi familia, en la gente que me quiere, en mis amigos, en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años, en el amor que siempre tuve por mi profesión, muy grande, y en volver a encontrarme a mi misma o conmigo misma después de todo lo que se dijo. Gracias por estar del otro lado”. A los pocos minutos de publicar el descargo, Lanusse borró los videos de sus redes.

Últimos avances en la causa "Propofest"

La defensa de Delfina “Fini” Lanusse busca desvincularla de la tragedia de Alejandro Salazar. Su abogado sostiene que la muerte del anestesista, el pasado 20 de febrero, no guarda relación con el presunto desvío de insumos del Hospital Italiano.

Bajo esta premisa, la residente de anestesiología, procesada por el robo de ampollas de propofol, solicitó ante la Cámara del Crimen que ambas investigaciones se tramiten por separado, argumentando que la unificación de las causas contamina el expediente y afecta su derecho de defensa.