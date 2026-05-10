Murió el padre de Hansi Flick, horas antes del clásico entre Barcelona y Real Madrid

El entrenador del Culé recibió la noticia antes del partido ante el equipo madrileño, pero igualmente dirigirá al equipo en el Camp Nou.

El FC Barcelona confirmó la muerte del padre de Hansi Flick horas antes del clásico frente al Real Madrid.

El FC Barcelona confirmó este domingo la muerte del padre del entrenador del Barcelona, Hansi Flick pocas horas antes del clásico frente al Real Madrid por LaLiga. A pesar del duro momento personal, el entrenador alemán decidió permanecer junto al plantel y estará en el banco durante el encuentro que podría definir el campeonato para el conjunto blaugrana.

La noticia fue comunicada oficialmente por el club catalán a través de sus redes sociales. En el mensaje, la institución expresó su acompañamiento al entrenador y a su familia en medio del dolor.

“ El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia ”, publicó el club en la red social X.

El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia. pic.twitter.com/1IZzT6ds4L

Como señal de respeto, el Barcelona determinó que antes del inicio del clásico se realizará un minuto de silencio y que los futbolistas utilizarán brazaletes negros durante el partido frente al Real Madrid.

Flick seguirá en el banco durante el clásico

A pesar de la pérdida familiar, Hansi Flick decidió mantenerse al frente del equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada. El técnico alemán se encuentra junto al plantel en el hotel de concentración y dirigirá normalmente el encuentro en el Camp Nou.

El clásico aparece como un compromiso decisivo para el Barcelona, que podría consagrarse campeón de LaLiga en caso de ganar o incluso empatar frente al conjunto madridista.

Desde la entidad no brindaron detalles sobre las causas ni la edad del padre del entrenador, aunque sí confirmaron que el técnico comunicó personalmente la noticia tanto a su cuerpo técnico como a los futbolistas y miembros de la directiva antes del inicio de la concentración.

Hansi Flick (1) El entrenador alemán decidió permanecer junto al plantel y dirigirá el partido en el Camp Nou.

La noticia impactó en el vestuario antes del partido

El fallecimiento se conoció apenas horas después de que Flick completara su rutina habitual previa a los encuentros. Durante la mañana del sábado había trabajado con normalidad en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y también participó de la conferencia de prensa previa al clásico sin manifestar públicamente la situación familiar que atravesaba.

Más tarde, el entrenador informó personalmente lo sucedido al vestuario y a los dirigentes del club antes de trasladarse al Hotel Torre Melina, donde el equipo quedó concentrado para el duelo frente al Real Madrid.

Según trascendió desde el entorno del Barcelona, los jugadores recibieron la noticia con afecto y apoyo hacia el entrenador alemán, en una jornada marcada tanto por el dolor personal como por la enorme presión deportiva alrededor del clásico.

Hansi-Flick El club blaugrana realizará un minuto de silencio y utilizará brazaletes negros en homenaje.

Un clásico atravesado por el impacto emocional

La muerte del padre de Hansi Flick alteró completamente el clima previo a uno de los partidos más esperados de la temporada en España. El enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid no solo puede definir gran parte de la lucha por el título, sino que también quedó atravesado por el impacto emocional que golpeó al entrenador blaugrana en las horas previas.

Pese al contexto, desde el entorno del técnico aseguraron que nunca se evaluó la posibilidad de delegar la conducción del equipo en alguno de sus asistentes. La decisión de Flick fue mantenerse junto al plantel y dirigir el encuentro con normalidad en el estadio Camp Nou.