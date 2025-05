Pánico en un colectivo: un chofer sacó un cuchillo y persiguió a un pasajero durante una discusión

El episodio se tornó aún más violento cuando el conductor, tras intentar apuñalar al pasajero, abrió la puerta para echarlo. El joven se negó a bajar y el chofer llegó a intentar golpearlo con un matafuegos. Rodrigo declaró: “Actué mal, pero este tipo me quiso matar”.

Colectivero violento El video de la escena.

Un conflicto reiterado con antecedentes de violencia

La pareja aseguró que no era la primera vez que enfrentaban al mismo chofer. “La primera vez, cuando subí al autobús, me dijo una grosería y no sabía que detrás mío estaba mi pareja. Esa fue la primera discusión que hubo entre ellos, Rodrigo lo quería matar”, relató Micaela.