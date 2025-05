Paro de colectivos: desde la UTA amenazaron con medidas de fuerza por tiempo indeterminado

En plena jornada de protesta nacional , el secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) , Gabriel Gusso , advirtió que el gremio analiza profundizar las medidas si no se produce una respuesta inmediata del Gobierno. En principio, el paro nacional que se lleva a cabo este martes 6 de mayo, durará 24 horas como máximo.

“Si no aparece la plata y hoy el Gobierno no llama a Roberto Fernández, titular de la UTA, no le damos más tiempo a nadie, queremos un paro por tiempo indeterminado”, lanzó el dirigente sindical, en declaraciones que reflejaron el creciente malestar de los trabajadores del sector.