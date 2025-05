Paro de colectivos: cuándo se reanudará el servicio

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realiza este martes 6 de mayo un paro nacional de colectivos . La medida fue anunciada la semana pasada y ratificada ayer luego de una larga jornada de negociación, en la que sectores sindicales y empresariales no lograron llegar a un acuerdo por el conflicto salarial.

Inicialmente, el paro será por 24 horas y, a partir del miércoles a las 00:00, el servicio se reanudará normalmente. Sin embargo, en plena jornada de protesta nacional , el secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Gabriel Gusso, advirtió que el gremio analiza profundizar las medidas si no se produce una respuesta inmediata del Gobierno.

Desde el gremio aseguran que la medida de fuerza fue tomada ante la falta de acuerdo con los sectores empresariales para elevar el salario inicial de los choferes . Cabe destacar que desde UTA no se plegaron al paro general convocado por la CGT el jueves 10 de abril pasado debido a que desde el Gobierno dictaron al conciliación obligatoria.

el-comunicado-con-el-que-la-uta-confirma-la-HILD6IB7ZNHV3MBQUXOT2OUCFU.JPG

En este escenario de reiteradas reuniones sin lograr un acuerdo, desde UTA amenazaron con prolongar las medidas de fuerza que se llevan a cabo. “Si no aparece la plata y hoy el Gobierno no llama a Roberto Fernández, titular de la UTA, no le damos más tiempo a nadie, queremos un paro por tiempo indeterminado ” adelantó el secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Gabriel Gusso.

Así, el gremialista acusó al oficialismo de actuar con autoritarismo. “Hay una extorsión del Gobierno. Se quieren llevar el mundo por delante”, aseguró, al tiempo que subrayó la delicada situación que enfrentan los choferes: “Hay mucha desesperación en las bases. Están pasando hambre”.

Qué líneas de colectivo funcionan este martes durante el paro

Qué líneas de colectivos funcionan en AMBA:

Líneas de DOTA: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177 y 188.

Líneas METROPOL: 65, 90, 136, 151, 163, 176, 182, 194, 195.

Las línea que funcionan en la provincia de Buenos Aires son:

Líneas DOTA (en Provincia de Buenos Aires): 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 429, 435, 440, 503, 514, 520, 540, 550, 551, 552, 553, 570 y 740.

Líneas METROPOL (en Provincia de Buenos Aires): 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392 y 448.

Además, se suman las líneas de la empresa Misión Buenos Aires: 61, 62, 114, 129, 143