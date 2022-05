Amor asegurado: esta es la mejor forma de conquistar a alguien según los expertos

La investigación “Perceived Effectiveness of Flirtation Tactics: The Effects of sex, Mating Context and Individual Differences in US and Norwegian Samples“ estudió a casi mil estudiantes de Noruega y Estados Unidos. Debían calificar la eficiencia de las 40 tácticas de conquista, según el género de la otra persona y el propósito: apuntar a una relación a corto o largo plazo.