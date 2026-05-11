RIGI: luz verde para "Diablillos", el proyecto minero que invertirá u$s481 millones en Salta y Catamarca

El Ministerio de Economía dio luz verde al proyecto “Diablillos”, de la firma Pacific Rim Mining Corporation Argentina, para la explotación de oro y plata entre Salta y Catamarca. La iniciativa quedó incorporada al RIGI y contará con beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios.

El Gobierno aprobó el ingreso del proyecto minero “Diablillos” al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , con una inversión prevista de u$s481,7 millones para el desarrollo y explotación de un yacimiento de oro y plata ubicado entre las provincias de Salta y Catamarca.

La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 562/2026 del Ministerio de Economía , firmada por el ministro Luis Caputo .

El proyecto pertenece a la empresa Pacific Rim Mining Corporation Argentina S.A. , que se presentó como Vehículo de Proyecto Único (VPU) en el marco del régimen creado por la Ley Bases. La iniciativa contempla la construcción de una planta de procesamiento con capacidad de 3,15 millones de toneladas anuales, además de obras de infraestructura, caminos de acceso, campamentos, laboratorios y sistemas de abastecimiento de agua y energía.

Según la resolución, el emprendimiento estará emplazado en la región de la Puna, en los departamentos de Los Andes, en Salta, y Antofagasta de la Sierra, en Catamarca.

El plan de inversión prevé desembolsos por u$s352,4 millones durante los primeros dos años desde la aprobación formal del proyecto, cifra que supera el piso mínimo exigido por el régimen para acceder a los beneficios promocionales.

La normativa estableció además que la empresa deberá acreditar inversiones equivalentes al 40% del monto mínimo comprometido durante el primer y segundo año, mientras que la fecha límite para cumplir con el total de la inversión quedó fijada para el 30 de noviembre de 2027.

El expediente señala que el inicio de construcción está previsto para julio de 2026 y que el comienzo de operaciones se estima para julio de 2029.

La presentación realizada por la compañía incluyó también un plan de desarrollo de proveedores locales. De acuerdo con la documentación aprobada por el Ministerio de Economía, el 55% de las contrataciones vinculadas a bienes, obras e infraestructura durante las etapas de construcción y operación corresponderá a proveedores argentinos, por encima del mínimo de 20% exigido por el régimen.

La resolución aprobó además el listado de bienes que la firma podrá importar con franquicias aduaneras en el marco del RIGI y habilitó la aplicación de incentivos tributarios y cambiarios previstos por la ley.

En ese marco, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para generar una CUIT especial para el proyecto y aplicar los beneficios fiscales correspondientes. También se notificó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para la implementación de los incentivos cambiarios previstos para este tipo de inversiones.

El proyecto había recibido previamente el aval técnico de la Secretaría de Minería y del Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que recomendó su aprobación tras analizar la factibilidad económica, financiera y técnica del emprendimiento.