La ANMAT prohibió la venta de productos de limpieza e higiene importados: los motivos

La medida alcanza a artículos para máquinas de afeitar y limpieza de cocinas comercializados en locales y plataformas online. La ANMAT detectó que carecían de habilitación sanitaria y no tenían datos sobre fabricantes o importadores responsables.

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de una serie de productos importados de limpieza e higiene personal que eran vendidos en el mercado argentino sin registro sanitario.

La decisión fue oficializada este lunes mediante la disposición 2638/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todos los lotes de siete productos detectados tanto en comercios físicos como en plataformas de venta online.

Según informó el organismo, los artículos carecían de inscripción ante la autoridad sanitaria y tampoco presentaban información identificatoria sobre los establecimientos elaboradores, fraccionadores o importadores responsables.

La medida fue adoptada tras tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud .

Las actuaciones se iniciaron luego de consultas sobre la legitimidad de productos promocionados en sitios de comercio electrónico. A partir de las inspecciones, la ANMAT comprobó que varios artículos eran comercializados con etiquetas en inglés y sin los datos obligatorios exigidos por la normativa vigente.

Entre los productos alcanzados por la prohibición figuran sprays limpiadores y desinfectantes para máquinas de afeitar de las marcas JBL Professional, BaByliss PRO, Wahl Blade Ice y Saloon Plus, además de limpiadores y kits para cocinas vitrocerámicas de la marca WEIMAN.

El organismo remarcó que la ausencia de registros y habilitaciones impide verificar las condiciones de fabricación, la composición de los productos, su eficacia y su seguridad para los consumidores.

Además, señaló que los productos domisanitarios comercializados en el país deben contar obligatoriamente con registros sanitarios tanto para los establecimientos como para los artículos puestos a la venta.

Como parte de la medida, la ANMAT también remitió los enlaces de comercialización detectados en plataformas digitales al área encargada del monitoreo y fiscalización de publicidad de productos sujetos a vigilancia sanitaria para avanzar con el retiro de las publicaciones.

La disposición fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno porteño y a distintas áreas del Ministerio de Economía, entre ellas la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, para que intervengan en el marco de sus competencias.