Por boom de demanda suben 15% en dólares lotes de Zona Norte

La realidad es que hoy se está produciendo un éxodo de la Capital Federal a las afueras en busca de espacios más amplios, de contacto con lo verde y la posibilidad de construir su propia vivienda con precios más que accesibles. “Los valores de la construcción están en su pico histórico a la baja. La brecha cambiaria entre el dólar contado con liquidación y el oficial que supera al 100% es un gran dinamizador para construir sobre todo para quien cuenta con ahorros en dólares”, ejemplificó Salaya Romera.

Según datos brindados por Zonaprop creció notablemente el interés de los usuarios por terrenos y lotes. En junio creció un 23% las búsquedas por tierras en zona norte, con un alza del 16% de ofertas comparado al último mes previo a la cuarentena. Mientras que la zona sur encabezó el interés de los usuarios: hubo 37% de crecimiento de búsquedas comparado a marzo y la oferta creció un 18%. “La gente entendió que la cuarentena no iba a durar unos meses, sino que iba a cambiar nuestra forma de vivir. Hoy el barrio Santa Mónica agotó su stock para alquileres y casi no hay ofertas disponibles de terrenos”, indicó Salaya Romera quien reconoció que los “precios seguirán en alza”.

A Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario la situación no lo sorprende. Si bien el especialista reconoce que hay incrementos de los precios, a pesar de la suba del dólar, asegura que “es en el caso de lotes en barrios cerrados y countries que tienen alta demanda como los de zona norte”. Además agregó que los incrementos se evidencian sobre todo en los terrenos con “muy buena ubicación o aquellos que tenían precios muy accesibles”, es decir los que vieron incrementado notablemente la demanda.

Hoy en zona norte se puede conseguir un terreno de entre 650 y 700 m2 a un precio de u$s 70.000, por poco más de u$s90.000 se pueden edificar alrededor de 150 m2, es decir que en total se deben destinar u$s 160.000 por una casa con parque y tres habitaciones, cuando con ese valor en Capital Federal apenas se puede comprar un departamento dos ambientes en barrios como Belgrano o Recoleta. Lo cierto es que en junio esos valores eran aún más tentadores con lotes con buena ubicación a un valor de u$s 50.000.