Récord de cantidad de propiedades en oferta: ¿es momento de vender?

Lo curioso es que a pesar de la oferta récord, los precios no bajan lo necesario para que las ventas se convaliden. Según los datos relevados por Reporte Inmobiliario, las propiedades en Capital Federal bajaron en promedio un 14% en dólares de forma interanual, muy lejos de aquel 40% pronosticado al inicio de la cuarentena y depende el barrio ese valor puede ser la mitad. “Hoy hay una oferta que no asimiló con toda la velocidad necesaria el cambio de contexto que empezó a darse en 2018 con las primeras devaluaciones, que siguió el año pasado con las elecciones y este 2020 con la pandemia. Si bien bajaron los usados, esa baja no alcanza para dinamizar al sector”, reconoció Rozados.

“Ya no es solo un tema de precios, hay un nivel de incertidumbre muy alto sobre el futuro económico y no se están respetando los derechos de propiedad, hay una brecha cambiaria amplia, ley de alquileres que no ayuda a incentivar la compra de inmuebles para inversión, todo ese combo genera esta situación”, resumió Balayan a este diario.

Además, otro factor que hace crecer la oferta de inmuebles a la venta es el contexto social y la posibilidad de que las propiedades puedan continuar bajando en el futuro cercano. “La gran incertidumbre y falta de incentivos claros, sumado a las malas señales económicas hacen pensar que pueda generarse una baja aún mayor en los precios”, indicó Mariano Oppel de la inmobiliaria homónima. Para muchos de los propietarios, el momento de vender es ahora y eso se evidencia en los números que muestran récord de propiedades en oferta. “Esto depende mucho de la situación personal de cada persona y sobre todo, del inmueble que posea. No se puede generalizar. Yo creo que para el que tiene que resolver pensando en el corto plazo, es momento de vender, pero para quien mira el mediano y largo plazo, es momento de comprar”, resumió.

Si bien todos los especialistas coinciden en que los precios de las propiedades todavía deben acomodarse hacia la baja, para Oppel “la propiedad va a recuperar su valor como lo viene haciendo hace 70 años. Es más, en la serie histórica, al cuarto o quinto año, supera el valor que tenía antes de la caída por la crisis puntual. Por eso, se ha convertido en un refugio indiscutido de valor. Puede que en el corto plazo sufra los avatares de la crisis económica y baje pero rebotara con más fuerza”, remarcó el especialista.

Otro de los factores que generó esta sobreoferta de inmuebles a la venta, sobretodo en usados, fue para los especialistas la decisión del Gobierno de endurecer aún más el dólar ahorro con un nuevo impuesto. “Si bien la medida en sí misma no cambia la situación del sector porque ya contábamos con el cepo de 200 dólares máximo por mes, genera incertidumbre respecto a las expectativas del futuro”, concluyó Balayan.