Cuál es el palacio ecléctico de Villa Devoto que vuelve a abrir y guarda una historia ligada al Titanic

Una joya oculta que reformó el Gobierno porteño tras años de deterioro: la obra recuperó fachadas, interiores y se convertirá en un espacio cultural abierto.

Fachada del Palacio Ceci con impronta ecléctica: muros de revoque símil piedra combinados con bandas horizontales, molduras ornamentales y balcones con balaustradas clásicas

En el corazón de Villa Devoto , sobre la avenida Lincoln al 4300, entre Nueva York y Asunción, el Palacio Ceci volvió a escena tras años de deterioro y cierre. La puesta en valor de esta histórica mansión reactivó uno de los íconos arquitectónicos del barrio, que ahora se encamina a una nueva etapa con uso público y perfil cultural.

La obra de remodelación del Palacio Ceci entró en su etapa final y en breve esta construcción emblemática comenzará a funcionar como un nuevo centro de formación artística en la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto no solo apuntó a recuperar su estructura original, sino también a reinsertarlo en la dinámica urbana de la zona, con una función abierta a la comunidad.

El edificio, de estilo ecléctico, se levantó en 1913 por iniciativa de Alfredo Ceci , un inmigrante italiano que llegó a la Argentina a comienzos del siglo XX y se vinculó con Antonio Devoto (1833–1916), un empresario y filántropo italiano que hizo fortuna en Argentina con el comercio y las finanzas, impulsó loteos y el desarrollo de Villa Devoto, y financió obras clave que consolidaron el perfil del barrio).

La joya oculta responde a un estilo ecléctico con fuerte impronta italianizante, visible en su composición simétrica, las molduras ornamentales, las balaustradas y la jerarquización de sus accesos, rasgos típicos de las residencias señoriales de principios del siglo XX.

A lo largo de más de un siglo, el inmueble atravesó distintos usos y etapas, hasta caer en un proceso de deterioro que terminó por dejarlo fuera de funcionamiento.

Palacio Ceci Villa Devoto Propiedades Salón principal en proceso de puesta en valor, con boiserie, cielorrasos altos y araña de bronce; el trabajo artesanal recupera molduras y detalles originales Prensa Gobierno de CABA

En ese marco, desde el Gobierno porteño destacaron el valor simbólico de la intervención. Jorge Macri, titular de la administracion porteña, afirmó que “el Palacio Ceci es parte de la historia de Villa Devoto y de la Ciudad”. Y agregó: “durante más de un siglo fue un lugar de encuentro, pero el paso del tiempo y la falta de mantenimiento lo deterioraron. Nosotros decidimos ocuparnos: recuperar este ícono arquitectónico y ponerlo al servicio de los vecinos. Cuidar lo que tiene historia es proteger el legado futuro”.

De residencia familiar a edificio público

El inmueble, construido entre 1913 y 1918 por el inmigrante italiano Alfredo Ceci junto a la empresa familiar Ceci Hermanos, nació como una residencia de alto nivel que reflejaba el ascenso social de una generación de europeos que encontró en Argentina una oportunidad de progreso. Su arquitectura responde a un eclecticismo típico de la época, con fuerte impronta italianizante, combinada con influencias francesas, barrocas y renacentistas.

Ceci antigua De estilo italianizante y rasgos franceses. Foto antigua, de los primeros años de la construcción realizada por los Ceci Foto: Pablo Alejandro Marcote

Durante sus primeras décadas funcionó como vivienda familiar, pero con el paso del tiempo su destino cambió. En 1938 pasó a manos del Estado y se convirtió en sede del Instituto Nacional de Sordomudos Bartolomé Ayrolo. Más adelante quedó bajo la órbita de la Ciudad, con uso educativo. Sin embargo, el desgaste estructural, las instalaciones obsoletas y la falta de mantenimiento llevaron a su cierre en 2016.

A partir de ese momento, el edificio ingresó en una etapa de deterioro progresivo que encendió alertas por su valor patrimonial. La falta de inversión y el paso del tiempo pusieron en riesgo no solo su estructura, sino también elementos originales de alto valor histórico.

La obra: qué se recuperó y cómo se intervino

La situación comenzó a revertirse cuando el Gobierno porteño avanzó con un plan integral de restauración, hoy en su tramo final. La intervención abarcó tanto el exterior como el interior del edificio, con un enfoque orientado a preservar su identidad y adaptarlo a nuevas funciones.

Los trabajos incluyeron:

Recuperación de fachadas y ornamentos originales.

Impermeabilización de cubiertas y balcones.

Restauración de vitrales, pisos y revestimientos.

Renovación completa de instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización.

Incorporación de un ascensor externo para mejorar la accesibilidad.

Construcción de un anexo subterráneo para servicios técnicos.

Puesta en valor del jardín histórico.

Palacio Ceci Villa Devoto Propiedades Hall central con escalera imperial de mármol, barandas de hierro forjado y columnas revestidas, un esquema típico de residencias señoriales de la época Prensa Gobierno de CABA

Además, se avanzó en la restauración de elementos distintivos como la cúpula central, los salones principales y sectores emblemáticos como la escalera de ingreso, construida con materiales importados de Europa.

En ese sentido, el ministro de Infraestructura Urbana y Movilidad Urbana del Gobierno porteño, Pablo Bereciartua, afirmó que “la renovación del Palacio Ceci es un ejemplo de cómo se puede preservar el patrimonio histórico sin dejar de adaptarlo a las necesidades actuales”. Y agregó que “se recuperó un emblema del barrio respetando su identidad, pero incorporando infraestructura moderna, tecnología y accesibilidad”.

El proyecto apunta a que el inmueble funcione como un centro de formación artística, con acceso abierto a la comunidad. La refuncionalización busca devolverle vida a un edificio que permaneció cerrado durante años y reintegrarlo al tejido urbano de Devoto.

Patrimonio, técnica y nuevos usos

Desde el plano profesional, la arquitecta y especialista en remodelaciones de viviendas antiguas Julieta Rabec, del estudio RMZ, explicó que este tipo de intervenciones implican desafíos complejos. Señaló que “el principal objetivo es encontrar un equilibrio entre la preservación del valor histórico y la incorporación de nuevos usos que permitan sostener el edificio en el tiempo”.

Palacio Ceci Villa Devoto Propiedades Ornamentación interior restaurada: paneles con dorado a la hoja y motivos vegetales, típicos de la decoración académica de principios del siglo XX Prensa Gobierno de CABA

También remarcó que “no se trata de congelar el patrimonio, sino de intervenir con criterios que respeten su identidad y, al mismo tiempo, lo adapten a las necesidades contemporáneas”. En esa línea, destacó que la incorporación de tecnología, accesibilidad y nuevos servicios resulta clave para garantizar su funcionamiento.

La recuperación permitió poner en valor materiales y detalles originales que definen el carácter del lugar:

Mármol de Carrara en pisos y revestimientos.

Maderas nobles como roble de Eslavonia.

Vitrales importados y restaurados.

Ornamentaciones europeas en techos y paredes.

El interior conserva cerca de 30 ambientes, con espacios sociales amplios, escaleras monumentales y una cúpula central que organiza la circulación. A esto se suman elementos originales como sanitarios importados, boiserie y piezas decorativas que reflejan el nivel de detalle con el que fue concebida la residencia.

La leyenda del Titanic y la memoria del lugar

Más allá de su valor arquitectónico, el edificio arrastra una historia que alimenta su mística. Según una tradición oral transmitida durante décadas, una integrante del personal doméstico habría sobrevivido al hundimiento del RMS Titanic y luego habría trabajado en la casa.

Palacio Ceci Villa Devoto Propiedades Fachada del Palacio Ceci con impronta ecléctica: muros de revoque símil piedra combinados con bandas horizontales, molduras ornamentales y balcones con balaustradas clásicas Prensa Gobierno de CABA

El relato nunca logró confirmación documental, pero se mantuvo vivo entre vecinos y visitantes. En una época donde las grandes residencias contaban con numerosos empleados que vivían en subsuelos y áreas de servicio, la historia se integró al imaginario del lugar.

La referencia remite al hundimiento del Titanic, ocurrido en abril de 1912 durante su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York. El transatlántico, considerado en ese momento el más grande y lujoso del mundo, chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hundió en pocas horas. La tragedia dejó más de 1.500 muertos y poco más de 700 sobrevivientes, en uno de los desastres marítimos más impactantes.

Techo Cielorraso artístico con pintura mural de inspiración mitológica, donde querubines y figuras clásicas se despliegan entre nubes; la escena, de clara influencia academicista europea, se integra con una imponente araña de bronce dorado

En ese contexto, la tradición oral que rodea al Palacio Ceci sostiene que una mujer que trabajaba en el servicio doméstico de la familia habría sido una de esas sobrevivientes. Según el relato, se instaló en los subsuelos del edificio, donde funcionaban las áreas de servicio, y llevó una vida discreta lejos de la exposición. La historia nunca logró confirmación documental, pero se transmitió entre generaciones y forma parte del imaginario del lugar.

Ahora con la renovación, Villa Devoto y la Ciudad recuperaron una joya oculta. Rabec concluyó que este tipo de intervenciones “demuestra que es posible preservar el patrimonio y, al mismo tiempo, darle una función contemporánea que lo mantenga activo y vigente en el tiempo”.