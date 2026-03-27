Créditos hipotecarios: cuánto están las tasas de los bancos y qué hace falta para que se reactive el mercado

Las tasas de los créditos hipotecarios oscilan entre el 6% y el 15% más UVA. Qué bancos ofrecen las tasas más bajas.

Las tasas de los créditos hipotecarios en Argentina continúan en niveles elevados, aunque en los últimos días comenzaron a aparecer señales de alivio tras algunos ajustes a la baja por parte de entidades financieras.

Este movimiento, aún incipiente, genera expectativas en el sector inmobiliario, que sigue de cerca la evolución del financiamiento como una de las variables clave para la recuperación de las operaciones.

Los datos recientes del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires muestran que al crédito todavía le cuesta traccionar operaciones, aunque la baja de tasas puede llegar a aliviar este panorama. En febrero se registraron 592 escrituras con hipoteca , lo que implica una caída del 38,6% interanual . Estas operaciones representaron apenas el 16,6% del total de operaciones.

Actualmente, las tasas de los créditos hipotecarios oscilan entre el 6% y el 15% más UVA, según la entidad y si se cobra el sueldo en el banco o no.

En ese marco, el menú de créditos hipotecarios es amplio y heterogéneo:

Banco Nación: 6% + UVA

6% + UVA ICBC: 6,9% + UVA (clientes con haberes) / 9,9% sin cuenta sueldo

6,9% + UVA (clientes con haberes) / 9,9% sin cuenta sueldo Banco Ciudad: desde 7,5% + UVA (con tramos de 9% a 9,5%)

desde 7,5% + UVA (con tramos de 9% a 9,5%) BBVA: entre 7,5% y 10,9% + UVA

entre 7,5% y 10,9% + UVA Banco del Sol: 9% + UVA

9% + UVA Santander: 9,5% + UVA

9,5% + UVA Comafi: 10,5% + UVA

10,5% + UVA Brubank: 12% + UVA

12% + UVA Banco Hipotecario: 12,5% + UVA

12,5% + UVA Banco Credicoop: 12,5% + UVA

12,5% + UVA Banco Patagonia: 12,5% + UVA

12,5% + UVA Galicia: 15% + UVA

15% + UVA Supervielle: 15% + UVA

15% + UVA Macro: 15% + UVA

Qué se necesita para que el crédito hipotecario despegue

El problema que hoy enfrenta el crédito no son solo las tasas, sino también la falta de empleo formal y el contexto macroeconómico.

“Para que el crédito hipotecario tenga un impacto masivo en el mercado inmobiliario todavía tienen que consolidarse algunas variables macroeconómicas. A medida que la inflación siga bajando y se estabilicen las expectativas económicas, los bancos pueden ofrecer créditos más accesibles y previsibles en el tiempo”, explicó Ignacio O'Keefe, director de Inmobiliaria O'Keefe.

Además, remarcó que otro punto clave es el nivel de tasas: “Hoy los créditos existen pero todavía tienen tasas relativamente altas. Cuando las tasas bajen y las cuotas se asemejen más al precio de alquiler de una propiedad, el volumen de operaciones puede crecer significativamente”.

A esto se suma una cuestión estructural del mercado laboral. “También es fundamental que se consolide el ingreso real y la formalización del empleo, ya que los créditos requieren ingresos demostrables y cierta relación cuota/ingreso para calificar”, agregó.

En la misma línea, Hernán Siwacki, CEO de Capital Brokers, puso el foco en dos factores clave para dinamizar la demanda: “Lo que se necesitaría, en primer lugar, es una tasa más baja que anime a los tomadores de créditos y dinamice el mercado”.

Además, advirtió sobre las demoras operativas. “Sería fundamental acotar los tiempos de firma y adjudicación, ya que muchos vendedores necesitan disponer de su capital con mayor rapidez”, sostuvo.

En este contexto, el mercado inmobiliario se mantiene en una etapa de transición: con crédito disponible pero aún caro, y a la espera de que la baja de tasas y la estabilidad macroeconómica permitan reactivar de forma sostenida la demanda de propiedades.