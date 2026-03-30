Costos por las nubes: construir una casa en un country está otra vez en niveles récord + Seguir en









La baja en la cotización del dólar, combinada con una inflación que aún no cede empuja los costos de construir al alza.

El costo de la construcción no cede.

El costo de construir una casa en un country o barrio privado volvió a ubicarse en niveles máximos. A pesar de una leve mejora registrada durante la segunda mitad de 2025, la inflación en pesos continúa presionando sobre los valores y el incremento del tipo de cambio no logra compensar ese efecto.

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De acuerdo con un relevamiento de Reporte Inmobiliario, el costo para desarrollar una vivienda de categoría premium, incluyendo impuestos y honorarios profesionales, se ubica en torno a los $4,9 millones por metro cuadrado. En ese contexto, levantar una casa de 315 m² requiere una inversión total que ya supera los $1.531 millones.

El dato confirma una tendencia que preocupa a desarrolladores, constructores y propietarios: los costos medidos en dólares siguen en niveles altos. Si bien durante 19 meses consecutivos habían mostrado una suba sostenida, el escenario comenzó a modificarse en la segunda parte de 2025, cuando una inflación algo más moderada en pesos y un dólar en alza permitieron cierta recomposición.

Sin embargo, el inicio de 2026 volvió a cambiar el panorama. La baja en la cotización del dólar, combinada con una inflación que aún no cede del todo, volvió a empujar los costos hacia arriba en términos reales.

Valores por encima del pico de 2018 Los valores actuales no solo se mantienen elevados, sino que se ubican por encima del máximo registrado en 2018, un período que hasta ahora funcionaba como referencia histórica para el sector.

Este escenario comienza a tener consecuencias concretas: la demanda muestra señales de enfriamiento y crece la cautela entre quienes evalúan iniciar una obra. También impacta en toda la cadena, desde corralones hasta desarrolladores . Desde el sector advierten que la incertidumbre sigue siendo el principal condicionante. La gran incógnita es cómo seguirá evolucionando la inflación en pesos y la cotización del dólar. En este contexto, el informe sostiene que fijar valores se vuelve cada vez más complejo, por lo que hoy resulta muy difícil establecer un costo cerrado en dólares o incluso en pesos a largo plazo. “La única forma de comenzar una obra es iniciarla con un costo medido en pesos e ir actualizando mes a mes en base a algún índice confiable”, sostuvo Reporte Inmobiliario.