SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
1 de septiembre 2025 - 08:18

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial lunes 1 de septiembre

Quiniela.

Quiniela.

Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del 1 de septiembre del 2025.

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este lunes 1 de septiembre.

Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, lunes 1

Nacional

  • 1: 3813
  • 2: 8276
  • 3: 8699
  • 4: 3303
  • 5: 7195
  • 6: 2505
  • 7: 2239
  • 8: 0079
  • 9: 1150
  • 10: 4488
  • 11: 8118
  • 12: 1017
  • 13: 6306
  • 14: 8278
  • 15: 8114
  • 16: 7817
  • 17: 1446
  • 18: 2045
  • 19: 0581
  • 20: 3026

Letras de la Nacional: EEVV

Provincial:

  • 1: 4680
  • 2: 9442
  • 3: 1113
  • 4: 1331
  • 5: 5957
  • 6: 1340
  • 7: 4653
  • 8: 5007
  • 9: 3245
  • 10: 9308
  • 11: 0102
  • 12: 0919
  • 13: 4233
  • 14: 2572
  • 15: 8086
  • 16: 1108
  • 17: 2341
  • 18: 3319
  • 19: 7965
  • 20: 9014

Live Blog Post

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra:Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras:Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras:Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras:Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

Live Blog Post

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

  • La Previa (a las 10).
  • La Primera (a las 12).
  • La Matutina (a las 15).
  • La Vespertina (a las 17:30).
  • La Nocturna (a las 21)
Live Blog Post

Todos los resultados de la Quiniela del sábado 30 de agosto

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 30 de agosto

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias