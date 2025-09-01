Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 1 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas brutas se encuentran en la zona de los u$s40.000 millones.

El dólar oficial cerró la primera rueda de septiembre en los $1.347,82 para la compra y a $1.391,88 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete subió a $1.345 para la compra y $1.385 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.355 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales subieron u$s64 millones, hasta los u$s40.030 millones . Aun así, lejos estuvieron de compensar la caída de u$s995 millones del viernes pasado.

Mientras tanto, el BCRA informó que la tasa Tamar , para los plazos fijos mayoristas, subió levemente, desde el 66,13% anual hasta el 66,19%, en términos nominales. En términos efectivos, el rendimiento actual es del 90,29%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado subió $30 (2,2%) y cotizó $1.372 .

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar blue avanzó $35, hasta los $1.355 y la brecha con el oficial mayorista queda en terreno negativo.

Valor del MEP hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar MEP sube 1,7% a $1.380,72 y la brecha es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanza 1,9% y se vende a $1.380,63, dejando una brecha del 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.372,50, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 1 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.925, según Binance.